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Банківські рахунки онлайн: українці отримають нову послугу

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Unsplash

Вже зовсім скоро українці отримають нову цифрову можливість – відкриття рахунків у банку не виходячи з дому. Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів.

Про це повідомило Мінцифри у своєму Telegram-каналі зазначивши, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.

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Що відомо про нову послугу

У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.

Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:

  • за допомогою Системи BankID НБУ;
  • накладення е-підпису на копію документа;
  • здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;
  • зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;
  • ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.

До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини України Міністерство цифрової трансформації Банки Новини Техно Інтернет Техно Фінанси Гроші
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