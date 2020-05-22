Банківські рахунки онлайн: українці отримають нову послугу

Вже зовсім скоро українці отримають нову цифрову можливість – відкриття рахунків у банку не виходячи з дому. Відкрити такий рахунок онлайн можна буде на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів.

Про це повідомило Мінцифри у своєму Telegram-каналі зазначивши, що 22 травня набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу.

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Що відомо про нову послугу

У відомстві пояснили, що віддалену верифікацію та ідентифікацію клієнт зможе проходити в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.

Що стосується неризикових операцій, тут буде доступна спрощена система верифікації:

за допомогою Системи BankID НБУ;

накладення е-підпису на копію документа;

здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;

зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;

ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.

До слова, нещодавно Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.