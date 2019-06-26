BMW представила "вбивцю" Tesla Model S

Німецький автовиробник BMW представив пілотну версію першого в лінійці виробника електрокара. Прототип отримав назву Power BEV та створений на базі седана п'ятої серії, який можна розігнати до 100 кілометрів на годину всього за три секунди.

Особливості двигуна. Як повідомляє SlashGear, традиційний бензиновий агрегат під капотом новинки поступився місцем трьом електродвигунам.

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Двигуни відносяться до п'ятого покоління систем, розроблених BMW і являють собою модулі, які об'єднують сам привід, відповідну силову електроніку і коробку відбору потужності в одному корпусі. Один такий блок монтується на передній міст, два інших – на задній.



BMW представила перший повністю електривний автомобіль – Power BEV

Така комбінація дала змогу німецьким інженерам створити повнопривідний електромобіль з потужністю 720 кінських сил. Аналогічні рішення компанія буде використовувати в спільному проекті з Jaguar Land Rover.



BMW Power BEV буде стійкішим на дорозі

Керованість. Кожен із задніх електроприводів може управлятися незалежно. Експериментальний автомобіль здатний незалежно контролювати обертання кожного з задніх коліс. При повороті система подає велику потужність на "зовнішнє" колесо, штучно уповільнюючи обертання "внутрішнього". Це забезпечує додаткову стійкість при вході в поворот.

Мета команди розробників полягала в тому, щоб створити експериментальний транспортний засіб, який вражає не тільки поздовжньою, але й бічною динамікою,

– зауважили представники BMW.

Дата запуску виробництва та ціна. Зауважимо, досі BMW не випускала повністю електричних машин великої потужності, покладаючись на гібридні автомобілі. Дата випуску та ціну Power BEV компанія оголосить згодом.



Дата запуску виробництва BMW Power BEV поки не оголошена

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