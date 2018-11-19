Бюджетний Google Pixel 3 Lite "засвітився" на фото до анонсу

Компанія Google випустить доступну версію нещодавно анонсованого флагмана Pixel 3. Смартфон отримав назву Pixel 3 Lite та низку особливостей, які відрізняють його від базової моделі.

Про це повідомляє Rozetked.

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Корпус Pixel 3 Lite повністю зроблений з пластика. Спереду розташувався 5,56-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2220 х 1080 пікселів і трохи ширшими рамками, ніж у Pixel 3. Цікаво, що Google вирішила залишити в більш доступній моделі 3,5-міліметровий роз'єм для навушників.



Google Pixel 3 Lite матиме схожий дизайн, як у базової версії



Корпус Google Pixel 3 Lite виготовлений із пластику

Що стосується начинки, ключовою відмінністю Lite-версії є 8-ядерний процесор Snapdragon 670, виконаний за 10-нанометровим техпроцесом. Як і в звичайному Pixel 3, обсяг оперативної пам'яті становить 4 ГБ, а ось для зберігання даних є 32 ГБ без можливості розширення.



Google Pixel 3 Lite отримав 3,5-міліметровий роз'єм під навушники

За автономність новинки відповідає акумулятор ємністю 2 915 міліампер годин. У смартфоні дві камери: основна на 12 Мп і фронтальна на 8 Мп. За словами джерела, це такі ж модулі з тією ж якістю зйомки, що і в Pixel 3.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Lite Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 5,56 дюймів

Роздільна здатність: 2220 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 5,56 дюймів Роздільна здатність: 2220 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 670 Відеопроцесор Adreno 615

Adreno 615 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 32 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 32 ГБ Камера Основна: 12 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операційна системаAndroid 9 Pie

З чуток, Pixel 3 Lite представлять в найближчі місяці і він буде коштувати 400 – 500 доларів (близько 11 100 – 13 900 гривень). Разом з пристроєм можуть показати доступну версію Pixel 3 XL на базі процесора Snapdragon 710.

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