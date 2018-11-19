Бюджетний Google Pixel 3 Lite "засвітився" на фото до анонсу

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Google Pixel 3 Lite : характеристики та ціна
Google Pixel 3 Lite : характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Google випустить доступну версію нещодавно анонсованого флагмана Pixel 3. Смартфон отримав назву Pixel 3 Lite та низку особливостей, які відрізняють його від базової моделі.

Про це повідомляє Rozetked.

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Корпус Pixel 3 Lite повністю зроблений з пластика. Спереду розташувався 5,56-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2220 х 1080 пікселів і трохи ширшими рамками, ніж у Pixel 3. Цікаво, що Google вирішила залишити в більш доступній моделі 3,5-міліметровий роз'єм для навушників.

Google Pixel 3 Lite
Google Pixel 3 Lite матиме схожий дизайн, як у базової версії

Google Pixel 3 Lite
Корпус Google Pixel 3 Lite виготовлений із пластику

Що стосується начинки, ключовою відмінністю Lite-версії є 8-ядерний процесор Snapdragon 670, виконаний за 10-нанометровим техпроцесом. Як і в звичайному Pixel 3, обсяг оперативної пам'яті становить 4 ГБ, а ось для зберігання даних є 32 ГБ без можливості розширення.

Google Pixel 3 Lite
Google Pixel 3 Lite отримав 3,5-міліметровий роз'єм під навушники

За автономність новинки відповідає акумулятор ємністю 2 915 міліампер годин. У смартфоні дві камери: основна на 12 Мп і фронтальна на 8 Мп. За словами джерела, це такі ж модулі з тією ж якістю зйомки, що і в Pixel 3.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Lite

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 5,56 дюймів
    Роздільна здатність: 2220 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 670
  • ВідеопроцесорAdreno 615
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 32 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп 
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор2 915 мАг
  • Операційна системаAndroid 9 Pie

 

З чуток, Pixel 3 Lite представлять в найближчі місяці і він буде коштувати 400 – 500 доларів (близько 11 100 – 13 900 гривень). Разом з пристроєм можуть показати доступну версію Pixel 3 XL на базі процесора Snapdragon 710.

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Теги: Техно Смартфони Google Ціни Google Pixel Google Pixel 3
Джерело: Техно
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