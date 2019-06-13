Бюджетний смартфон Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна

172 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9T: характеристики і ціна
Xiaomi Mi 9T: характеристики і ціна / prostomob.com

Компанія Xiaomi додала у свою флагманську лінійку недорогий смартфон - Mi 9T. Він став європейською версією смартфону одного із найдешевших флагманів Redmi K20.

Характеристики. Як вже було відомо, новинка отримала висуну фронтальну камеру, тож дисплей вийшов дійсно безрамковим, займаючи 91,9% площі передньої панелі.

Цікаво:  Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевшав: нова ціна

Діагональ AMOLED-екрану становить 6,39 дюйма. Сканер відбитків пальців вбудований в екран. Працює пристрій на восьмиядерному процесорі Snapdragon 730 у парі з 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Крім того, новинка оснащена модулем NFC для безконтактних платежів та 3,5-мм роз’ємом для підключення гарнітури.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T надійде у продаж 17 червня

Камери. Основна камера складається із потрійного модуля: основний IMX 582 від Sony із роздільною здатністю 48 Мп; 13-мегапіксельний ширококутний модуль та 8-мегапсельну телекамеру. Висувна фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Ціна. Новинка надійде у продаж 17 червня. Вартість стартуватиме від 329 євро (8 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зачіски на випускний 2019: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся
сьогодні
21354
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi Redmi K20 Redmi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бюджетний смартфон Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 20:07 Бюджетний смартфон Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна
163
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
11 червня 12:33 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
2114
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2931
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 3011
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 2028
Новини
Більше новин
Залиште відгук