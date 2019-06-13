Бюджетний смартфон Xiaomi Mi 9T представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія Xiaomi додала у свою флагманську лінійку недорогий смартфон - Mi 9T. Він став європейською версією смартфону одного із найдешевших флагманів Redmi K20.

Характеристики. Як вже було відомо, новинка отримала висуну фронтальну камеру, тож дисплей вийшов дійсно безрамковим, займаючи 91,9% площі передньої панелі.

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Діагональ AMOLED-екрану становить 6,39 дюйма. Сканер відбитків пальців вбудований в екран. Працює пристрій на восьмиядерному процесорі Snapdragon 730 у парі з 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Крім того, новинка оснащена модулем NFC для безконтактних платежів та 3,5-мм роз’ємом для підключення гарнітури.

Xiaomi Mi 9T надійде у продаж 17 червня

Камери. Основна камера складається із потрійного модуля: основний IMX 582 від Sony із роздільною здатністю 48 Мп; 13-мегапіксельний ширококутний модуль та 8-мегапсельну телекамеру. Висувна фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Ціна. Новинка надійде у продаж 17 червня. Вартість стартуватиме від 329 євро (8 800 гривень).

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