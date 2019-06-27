Через операційну систему Huawei Google втратить 800 мільйонів користувачів

Наразі китайський виробник Huawei активно працює над створенням власної операційної системи під назвою HongMeng. Як відомо Google призупинив співпрацю з китайською компанією через чорний список США.

Усі смартфони компанії, що вже вироблені та є на ринку, будуть й надалі отримувати оновлення Android. Але майбутні пристрої, найімовірніше залишаться без ОС Google.

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Однак, від цієї ситуації страждає не лише Huawei, збитків зазнає і Google.

Так, засновник і генеральний директор Huawei Рен Чженфей в інтерв'ю CNBC заявив, що Google втратить 700 – 800 мільйонів користувачів, якщо Huawei відмовиться від Android. Про це пише gizmochina.

"Huawei і Google завжди будуть на одній лінії інтересів, але якщо ми не встановлюватимемо операційну систему Android на наші пристрої, то Google втратить 700 – 800 мільйонів користувачів", – сказав Чженфей.

Він також наголосив, що Huawei не хоче замінювати систему Google, тому що це сповільнить темпи зростання. Та якщо до цього таки дійде, то у Huawei виникнуть лише тимчасові труднощі, але через кілька років компанія відновить зростання.

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Що відомо про HongMeng. За чутками, нову операційну систему компанія представить вже цієї осені, разом із смартфоном Huawei Mate 30. Як стверджують джерела, HongMeng буде працювати на 60% швидше, ніж Android.

Також американські ЗМІ пишуть, що нову ОС вже тестують інші китайські виробники як Tencent, Xiaomi і Oppo. Тож втрати для Google можуть бути куди серйознішими.

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