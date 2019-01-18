Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi з'явилась в мережі

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Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi
Дата презентації відеокарт AMD Radeon Navi / Фото з вільних джерел

Компанія AMD активно розробляє нові графічні процесори Navi і подробиць щодо новинок стає дедалі більше. В мережі вже з’явилася дата презентації нових GPU.

Про це повідомляє RedGamingTech.

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Повідомляється, що відеокарти на основі архітектури Navi не будуть представлені до часу проведення виставки E3 2019, яка відбудеться в червні цього року. Відзначається, що запуск нової серії відбудеться приблизно через місяць після виставки. Тобто анонс нових відеокарт AMD можна очікувати десь в червні, а їх вихід на ринок вже в липні. Конкретні дати, очевидно, не називаються.

Також джерела зазначають, що за словами AMD, графічні процесори Navi "виглядають добре". Що саме під цим мається на увазі, сказати складно, але в цілому компанія впевнена в своїх новинках.

AMD Radeon Navi
Відеокарти AMD Radeon Navi будуть виготовлені за 7-нанометровим техпроцесом

Тут важливо зазначити, що згідно з даними джерела, спочатку графічні процесори Navi з'являться у відеокартах початкового і середнього рівня. Власне, про це повідомлялося і раніше, а також на це вказує швидкий вихід Radeon VII. Навряд чи AMD стала б випускати флагман всього на півроку.

Якщо коротко підвести підсумок вищесказаного, то вихід відеокарт AMD на графічних процесорах Navi вже не за горами. Якщо інформація вірна, то влітку цього року компанія AMD зможе запропонувати заміну своїм відеокартам Radeon RX 500 серії. І тут же можна припустити, що до кінця 2019 року або на початку 2020 року компанія AMD представить і старші відеокарти на базі Navi.

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Теги: Техно Ґаджети AMD Відеокарти
Джерело: Техно
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