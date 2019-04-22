День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу

У понеділок, 22 квітня, по всьому світу відзначають День Землі. Він має спонукати людей бути уважнішими до навколишнього середовища та більше уваги приділяти збереженню нашої планети. Однак не лише в цей день, але й протягом років деякі техногіганти намагаються звернути увагу споживачів на проблеми екології.

Чимало провідних компаній індустрії створюють окремі компоненти телефонів чи інших електронних пристроїв, які в майбутньому можна відправити на переробку. Окрім того, деякі з компаній виділяють не малі кошти на програми зі збереження екології.

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Техно 24 підготував для вас перелік великих технокомпаній, які справді можна назвати "друзями природи".

Apple

В першу чергу згадаємо за Apple. Розробники цієї компанії частенько на презентаціях згадують, що їх продукти створені в абсолютній гармонії із природою і не завдають їй жодної шкоди.

Коли йдеться про захист довкілля, Apple справді демонструє успіх в цій галузі. Так, з кожним роком купертинівці все більше інвестують у програми утилізації, які можуть використовувати деякі матеріали, необхідні для пристроїв поза межами процесу видобутку.



Apple виділяє чимало ресурсів на захист довкілля

До слова, масивні центри обробки даних купертінівців живляться на 100% від відновлюваної енергії. Вони виступили на підтримку Паризької кліматичної угоди і доклали зусиль, щоб вирішити проблеми дитячої праці, яку використовували у виробництві смартфонів та інших девайсів.

Якщо про програми Apple зі збереження довкілля чули чимало людей (бо компанія наголошує на цьому мало не на кожній своїй презентації), то про інші корпорації ви навряд чи могли знати.

Panasonic

Отже наступна велика компанія із виробництва електроніки – Panasonic. Компанія не особливо афішує свою діяльність щодо збереження екології, але вона постійно отримує високі оцінки від експертів.

Як і багато компаній у цьому списку, Panasonic має амбітні енергетичні цілі, як з точки зору ефективності, так і з поновлюваних джерел енергії. Також виробник енергії планує зосередитися на виробництві екологічно чистих продуктів.

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Те, що відрізняє Panasonic від інших компаній, – це спосіб, у який вони включили сталий розвиток у своє повсякденне життя. Виробник перемістив штаб-квартиру в Північній Америці від приміського Секокуса, штат Нью-Джерсі, до LEED-сертифікованої будівлі в центрі міста Ньюарк за допомогою станції Penn Station. Таким чином, компанія усунула необхідність працівників їздити на власних авто до роботи і зменшила кількість викидів в атмосферу.

Як Panasonic бачить екологічно чисте місто – дивіться відео

Panasonic також співпрацює з кількома компаніями, аби представити модель "Сталого розумного міста" в Японії.

Dell

Dell є однією з найбільших технологічних компаній, яка відкрито надає детальний і обширний список постачальників на додаток до того, які послуги надавалися за кожну угоду. Окрім того, вони виробляють пристрої, які можуть бути у використанні довше і легко оновлюються. Також виробник електроніки стверджує, що повторно використовує більше третини пластику, залученого до їхнього виробничого процесу.

Dell активно продає свої відремонтовані пристрої та ноутбуки, а також продає запасні частини і випускає великі посібники про те, як ремонтувати свої ноутбуки і планшети. Ще одним із досягнень американського виробника можна назвати активну співпрацю із владою, яка була спрямована на усунення дитячої прації у їх постачальників.

We're always cooking up eco-friendly packaging solutions. Mushroom packaging ships with select servers. https://t.co/6mUMQy1Xq4 #EarthDay pic.twitter.com/ktDmQqloq0 — Dell EMC (@DellEMC) April 22, 2017

Прозорість є одним з основних напрямків Dell, і вони працюють на тим, щоб виявити і обмежити використання небезпечних хімічних речовин, які необхідні для їх пристроїв.

Google

Компанія Google відома не малою кількістю проектів, які спрямовані на захист довкілля та боротьбу із бідністю. Зокрема Google Foundation – благодійний фонд компанії – інвестував близько 2,5 мільярдів доларів на відновлення втрат лісу, спостереження за незаконним рибальством в океанах, використання машинного навчання для збереження енергії в своїх центрах обробки даних.



Дублінський офіс Google

Один з перших проектів фонду – гібридний автомобіль. Google розробляє концепцію "v2g" (vehicle-to-grid), модифікує автомобілі Toyota Prius в plug-in гібриди, здатні заряджати на стоянці свої акумулятори від найбільшої в США сонячної електростанції, що належить Google, і віддавати електроенергію назад в енергосистему в години пік.

Amazon

Засновник компанії Amazon Джефф Безос, як виявилося не лише найбагатша людина планети, але й її друг. Компанія активно розвиває сферу збереження довкілля в своїй компанії, та прививає свідоме використання природних ресурсів усім своїм працівникам.

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Зокрема, у Amazon існує "політика екологічної свідомості та свідомості 24 години на добу". Працівники намагаються якомога менше впливати на навколишнє середовище: встановлюють сонячні системи на своїх центрах реалізації, а також перетворюють свої системи освітлення на світлодіодне освітлення з низьким випромінюванням.

Гігант електронної комерції також має 10 "ферм" відновлюваної енергії, які забезпечують електроенергією свої центри обробки даних.

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