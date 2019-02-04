Діджей Marshmello влаштував перший віртуальний концерт у грі Fortnite

У популярній онлайн-грі Fortnite пройшов перший віртуальний концерт. Його дав діджей Marshmello спільно з творцями гри Epic Games. Глядачами незвичного дійства стали понад 10 млн гравців у самій грі, а ще мільйони людей переглянули концерт завдяки онлайн-трансляції.

Відео заходу можна переглянути на Youtube. Після концерту твіттер був переповнений коментарями глядачів з усього світу. Для декого, це був єдиний можливий шанс потрапити на концерт діджея.

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Вплив популярної гри у жанрі королівської битви Fortnite важко переоцінити. Розробники дуже творчо підходять до свого дітища, саме тому кожен новий сезон гри сповнений цікавих оновлень, нових механік та внутрішньо-ігрових подій.

Тож цього разу команда розробників разом з відомим діджеєм Marshmello вирішили влаштувати для гравців концерт, який ті могли відвідати перебуваючи у грі. Феєричний захід тривав 10 хвилин. Під час шоу Marshmello зіграв пісні "Alone", "Gassed Up", "Colors" і "Everyday". Спеціально для заходу розробники додали спеціальні скіни та емоції в гру.

What makes me happiest about today is that so many people got to experience their first concert ever. All the videos I keep seeing of people laughing and smiling throughout the set are amazing. Man I’m still so pumped — marshmello (@marshmellomusic) 3 лютого 2019 р.

Загалом це не перший випадок, коли музиканти влаштовують концерти у відеогрі. Раніше у грі-симуляторі Second Life виступали Nine Inch Nails і Королівський ліверпульський філармонійний оркестр. А у World of Warcraft група Elite Tauren Chieftain, що складається із співробітників Blizzard, давала концерти в період події "Ярмарка молодика".

На час концерту гравці опинялися у спеціальній зоні, де недоступна зброя та можливість відродження. Діджей не тільки грав, але і спілкувався з публікою. Організатор премії The Game Awards Джефф Кейлі заявив, що за подією в режимі онлайн стежили понад 10 мільйонів осіб.

Far From Alone: Sources are telling me there were more than *10 million concurrent players* watching the @marshmellomusic concert in @FortniteGame today - on top of the millions watching online. What a moment for gaming! pic.twitter.com/fkrPNjSC9I — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3 лютого 2019 р.

31 січня в Fortnite з'явилося спеціальна подія – "Випробування концерту". За виконання завдань гравці відкривали унікальні предмети із зображенням Marshmello. Захід тривав до 2 лютого.

Дивіться відео: Концерт Marshmello у Fortnite