В Україні запустять Дія Бізнес – онлайн-платформу для бізнесменів

Міністерство цифрової трансформації 28 лютого запустить в Україні національну платформу для бізнесменів "Дія.Бізнес". Там кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію та зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

"Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу – Національну онлайн-платформу для підприємців "Дія.Бізнес", – повідомили у проєкті Мінцифри "Дія".

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На онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, цікаві кейси, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

Творці порталу пройшли довгий шлях від дослідження ключових точок болю підприємців до пошуку конструктивних рішень разом з експертами, зазначили у відомстві.

"Це – лише частина масштабного національного проєкту з розвитку інноваційного підприємництва. Наступний крок – відкриття консалтингових зон для малого та середнього бізнесу!" – долали в "Дії".

Що таке "Дія"

Мобільний додаток, який у лютому запустило Мінцифри.

З часом у додатку в електронному вигляді зберігатимуться документи.

Наразі там вже можна користуватися цифровим водійським посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію. Невдовзі з’являться електронні український та закордонний паспорти, студентські квитки, страхові поліси тощо.

До кінця 2020 року уряд планує оцифрувати близько 80% держпослуг та зробити їх доступними через "Дію".

Додаток "Дія" доступний для смартфонів на Android та iOS – у Google Play Market та App Store відповідно.

Корисно: Додаток Дія – де завантажити

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