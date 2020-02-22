24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Україні запустять Дія Бізнес – онлайн-платформу для бізнесменів

-
Дія додаток: Дія Бізнес - в Україні запустять онлайн-платформу для бізнесменів / fakty.ua

Міністерство цифрової трансформації 28 лютого запустить в Україні національну платформу для бізнесменів "Дія.Бізнес". Там кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію та зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

"Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу – Національну онлайн-платформу для підприємців "Дія.Бізнес", – повідомили у проєкті Мінцифри "Дія".

Читайте також: В Україні запустять електронну акцизну марку: коли і що це таке

На онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, цікаві кейси, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.

Творці порталу пройшли довгий шлях від дослідження ключових точок болю підприємців до пошуку конструктивних рішень разом з експертами, зазначили у відомстві.

"Це – лише частина масштабного національного проєкту з розвитку інноваційного підприємництва. Наступний крок – відкриття консалтингових зон для малого та середнього бізнесу!" – долали в "Дії".

Що таке "Дія"

  • Мобільний додаток, який у лютому запустило Мінцифри.
  • З часом у додатку в електронному вигляді зберігатимуться документи.
  • Наразі там вже можна користуватися цифровим водійським посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію. Невдовзі з’являться електронні український та закордонний паспорти, студентські квитки, страхові поліси тощо.
  • До кінця 2020 року уряд планує оцифрувати близько 80% держпослуг та зробити їх доступними через "Дію".
  • Додаток "Дія" доступний для смартфонів на Android та iOS – у Google Play Market та App Store відповідно.

Корисно: Додаток Дія – де завантажити

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець Старицький: коментар поліції
сьогодні
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Техно IT-бізнес Держава у смартфоні Інтернет Міністерство цифрової трансформації Бізнес Додатки Дія Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська
21 лютого 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
20 лютого 16:03 Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок
Ірина Полицька
20 лютого 10:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук