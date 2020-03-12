Дощ із розплавленого заліза: астрономи виявили унікальну планету

Гарячу екзопланету, яка перебуває за 640 світлових років від Землі, виявили дослідники з Університету Женеви. Унікальним стало те, що на ній йде дощ із розплавленого заліза.

Європейська південна обсерваторія повідомила, що планету назвали WASP-76b.

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У планети є "денна" та "нічна" сторона. До своєї зірки вона завжди повернута лише однією стороною.

Чому на екзопланеті падає дощ із розплавленого заліза?

Температура на "денній" стороні підіймається до 3000°C. Через це молекули поділяються на атоми, відтак залізо на поверхні починає випаровуватись.

Натомість на "нічній" стороні планети температура вдвічі менша – до 1500 °C. Така значна різниця температур призводить до сильних вітрів. Вони переносять випароване залізо з теплої сторони на холодну. У такий спосіб залізо охолоджується та випадає на поверхню у вигляді дощу.

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