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Дощ із розплавленого заліза: астрономи виявили унікальну планету

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Вчені виявили гарячу екзопланету / ESO

Гарячу екзопланету, яка перебуває за 640 світлових років від Землі, виявили дослідники з Університету Женеви. Унікальним стало те, що на ній йде дощ із розплавленого заліза.

Європейська південна обсерваторія повідомила, що планету назвали WASP-76b.

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У планети є "денна" та "нічна" сторона. До своєї зірки вона завжди повернута лише однією стороною.

Чому на екзопланеті падає дощ із розплавленого заліза?

Температура на "денній" стороні підіймається до 3000°C. Через це молекули поділяються на атоми, відтак залізо на поверхні починає випаровуватись.

Натомість на "нічній" стороні планети температура вдвічі менша – до 1500 °C. Така значна різниця температур призводить до сильних вітрів. Вони переносять випароване залізо з теплої сторони на холодну. У такий спосіб залізо охолоджується та випадає на поверхню у вигляді дощу.

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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Техно Новини Техно Новини України Космос
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