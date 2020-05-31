Після успішної процедури стикування екіпаж корабля Crew Dragon покинув корабель та приєднався до астронавтів на борту міжнародної космічної станції. Місія Demo-2 триватиме до 120 днів.

24 канал спостерігав за стикуванням та підготовкою до відкриття шлюзів. Тепер астронавти NASA Роберт Бенкен та Дуглас Герлі продовжать свою місію на борту МКС разом зі своїми колегами: американським астронавтом та командиром МКС Крісом Кесіді й двома російськими космонавтами та бортінженерами МКС Анатолієм Іванишиним та Іваном Вагнером.

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Перехід астронавтів на МКС

Після того, як корабель SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції – розпочався процес підготовки до переходу його екіпажу на борт станції. Весь процес зайняв приблизно годину часу. Річ в тім, що перед тим, як відкрити люки, потрібно нормалізувати тиск на борту корабля Crew Dragon та на станції. Лише після цього екіпаж може перейти на станцію.

Екіпаж Crew Dragon на МКС



Новий склад екіпажу МКС / Скрішнот

Прибуття на станцію розпочалося з невеликого курйозу – астронавт Дуглас Герлі під час переходу вочевидь вдарився лобом, оскільки потирав брову поки екіпаж готувався до першої онлайн-конференції.

Екіпаж Crew Dragon розповів, що корабель поводив себе під час польоту очікувано добре і великої різниці між польотом та тренувальними вправами на симуляторах не відчувалося. Крім того астронавти зазначили, що вони добре виспалися під час відпочинку в кораблі.

Цікавий факт! Астронавти корабля Crew Dragon під час польоту дали йому нову назву – Endeavour. Так називався п'ятий та останній шатл США.

Тепер астронавти продовжать свою місію на станції. Остаточний її термін ще не визначено, але NASA націлена на 120 днів, позаяк це максимальний термін перебування корабля Crew Dragon на орбіті.



Crew Dragon пристикований до МКС / Скріншот

Варто зазначити, що мовиться про конкретний корабель, який бере участь у місії Demo-2. Такий невеликий термін перебування зумовлений тим, що сонячні панелі на кораблі не захищені спеціальним шаром, а відтак швидко деградують під впливом радіації та інших чинників у відкритому космосі.

Наступні кораблі від SpaceX, які доправлятимуть астронавтів на МКС, матимуть такий захисний шар та зможуть набагато довше перебувати у космосі.

Варто також додати. що космічні кораблі Crew Dragon – багаторазові. Однак контракт з NASA має одну важливу деталь – доправлятимуть американських астронавтів на станцію лише нові моделі Crew Dragon. Тобто повторно вони не літатимуть, принаймні в рамках місій NASA з доправлення астронавтів. Саму ж капсулу SpaceX зможе використовувати у вантажних місіях із забезпечення МКС.

До речі, все про політ Demo-2 ви можете дізнатися у нашому матеріалі. Ми також детально розповіли про пілотований корабель SpaceX – Crew Dragon.

Коли наступний політ Crew Dragon

Наступний політ, в рамках вже першої повноцінної місії NASA з доправки астронавтів на МКС заплановано на 30 серпня 2020 року. Наступний Crew Dragon перевезе на станцію чотирьох астронавтів: Віктора Гловера, Майка Хопкінса, Шеннона Уокера, та японського астронавта Соїчі Ногучі. Це означає, що у сфері дослідження космосу почалася нова ера, коли приватні компанії регулярно виводитимуть людей на низьку орбіту Землі.