Експерти назвали найкращий смартфон 2019 року

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Huawei P30 Pro – найкращий смартфон року
Huawei P30 Pro – найкращий смартфон року

Асоціація European Hardware Association визначила найкращий смартфон 2019 року. Ним став флагман Huawei P30 Pro. Він переміг у категорії "Найкращий смартфон" на EHA Awards 2019.

Цікаво, що у 2018 році найкращим у цьому рейтингу визнали ще один смартфон бренду – Huawei P20 Pro.

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Чим зацікавив Huawei P30 Pro. Експерти відзначили сенсор Huawei SuperSpectrum Sensor, SuperZoom, та нову камеру Huawei Time of Flight (ToF),я ка працює на базі штучного інтелекту. Виробник запевняє, що смартфон може замінити професійний фотоапарат.

Huawei P30 Pro: відеоогляд

Камера складаєтеся із 4 модулів. Основна камера — це 40-мегапіксельна Leica Quad камера (f/1.8). Другий модуль є ширококутним 20-мегапіксельним датчиком (f/2.2). Телекамера має роздільну здатність 8 Мп та з апертуру f/3.4. Четвертим модулем стала ToF-камера для вимірювання відстані до об'єкта. Також новинка може похвалитись 10-кратним суперзумом.

Ціна. В Україні ціни на це й смартфон стартують від 28 тисяч гривень.

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Теги: Новини Техно Huawei Техно Смартфони
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