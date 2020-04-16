Експерти прогнозують подорожчання побутової техніки в Україні

Недосконалості щодо законодавства про колективне управління у сфері авторського права (йдеться про необхідність сплачувати відсоток від вартості певних видів техніки організаціям колективного управління), а також ситуація з коронавірусом можуть призвести до подорожчання техніки.

Про це кажуть в Європейській Бізнес Асоціації.

У чому річ

Експерти пояснюють, проблема у необхідності сплачувати відсоток за обладнання та носія, за допомогою яких можна скопіювати музику (MP3 плеєр, музичний центр, телевізор, мобільний телефон, ноутбук, диск, флешка) або копію літературного твору (принтер або папір).

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Український Музичний Альянс та Всеукраїнське Агентство Авторських Прав вже оприлюднили попередні тарифи для сплати відрахувань. Вони складуть – від 0,44% (для телевізорів) до 4,71% (принтери) від вартості обладнання.

"На думку бізнесу, запропоновані відрахування є занадто високими, і призведуть до підвищення вартості цього обладнання для українського споживача", – кажуть в Асоціації.

Також там прогнозують зростання тіньового бізнесу у цій сфері.

Проблему загострює коронавірус

Для врегулювання цієї ситуації призначили переговори між бізнесом та цими організаціями на 14-15 квітня. Однак, через ситуацію з коронавірусом представники бізнесу не змогли взяти участь у цьому обговорення.

"У зв’язку із закриттям магазинів та ряду виробничих потужностей через карантин майже по всьому світу, індустрія побутової техніки та електроніки несе суттєві економічні збитки. Крім того, і купівельна спроможність громадян знижується. За таких умов введення додаткового збору з виробників такого обладнання може суттєво ускладнити або навіть унеможливити діяльність законослухняних компаній", – заявили в Асоціації.

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