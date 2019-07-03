Експерти збільшили висоту орбіти Міжнародної космічної станції

У ніч на 3 липня фахівці провели маневр щодо корекції орбіти Міжнародної космічної станції. В результаті середня висота орбіти МКС була збільшена на 900 метрів.

Корекцію орбіти станції провели за допомогою двигунів службового модуля МКС "Звезда". В результаті цього маневру середня висота орбіти МКС збільшиться на 413,7 км.

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Для чого це потрібно. Операцію провели для створення балістичних умов для запуску корабля "Союз МС-13" з пілотами на борту, а також вантажного корабля "Прогрес МС-12".

Зокрема, на "Союзі МС-13" до МКС мають доправити чергову експедицію, до складу якої входить російський космонавт Олександр Скворцов, астронавти NASA і Європейського космічного агентства Ендрю Морган і Лука Пармітано (Італія).

Старт корабля запланований на 20 липня з космодрому Байконур. Запуск вантажного корабля "Прогрес МС-12" має відбутись 31 липня.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. База стала платформою для проведення наукових досліджень. Тож МКС спрощує окремі експерименти, усуваючи необхідність в окремих ракетних запусках і наукових співробітниках. Спочатку станція мала працювати на орбіті до 2010 року. Та згодом вирішили, що робота станції буде продовжена до 2024 року.

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