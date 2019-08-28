Електрокар Porsche Taycan встановив неймовірний рекорд швидкості: відео

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Porsche Taycan
Porsche Taycan / Porsche

Компанія Porsche нещодавно провела екстремальне випробування свого першого електрокара Taycan. Тепер ще амбіційній новинці вдалося встановити новий світовий рекорд за швидкістю проходження Нюрбургрингу – однієї з найскладніших гоночних трас.

Новинка побила свій же результат, який продемонстрований в ході попередніх заїздів, повідомляє The Verge.

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Деталі рекорду. 20,76 кілометра автомобіль подолав усього за 7 хвилин і 42 секунди – це найкращий наразі час, який коли-небудь показував чотирьохдверний автомобіль. Номінально ж найшвидшим електромобілем Північної петлі вважається болід Volkswagen ID.R, що зумів пройти дистанцію за 6 хвилин і 0,53 секунди.

На фінальній прямій Taycan розігнався до швидкості в 259 км / год, що повністю відповідає паспортним характеристикам електрокара. На подолання всієї траси у моделі пішло 7 хвилин і 42 секунди.

Porsche Taycan втановив рекорд швидкості – дивіться відео

Дата презентації та ціна. Орієнтовна вартість Porsche Taycan складе 90 000 доларів, хоча автомобіль ще не надійшов у продаж, на нього вже оформили близько 30 тисяч попередніх замовлень. Презентація першої серійної електричної моделі іменитого виробника відбудеться 4 вересня.

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Теги: Техно Ціни Штучний інтелект Новини Техно Авто Porsche Електромобілі
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