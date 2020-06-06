Компанія Facebook активно шукає ознаки іноземного втручання до протестів у США. Голова відділу кібербезпеки компанії Натаніель Глейчер запевнив, що на сьогодні не виявлено жодних доказів зовнішнього впливу.

Керівництво компанії повідомить у разі виявлення фактів іноземного втручання або інших неправомірних дій, які мають вплив на масові протести у Штатах. Про це Натаніель Глейчер написав на своїй твіттер-сторінці.

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Він відзначив, що у Facebook активно шукали і не побачили іноземного втручання або скоординованої неправомірної діяльності, спрямованої проти акцій протесту.

"Якщо ми знайдемо їх, то видалимо і про це повідомимо", – запевнив голова відділу кібербезпеки компанії.

We’ve seen some speculation around the risk of CIB or foreign interference in the US protests. We are actively looking and haven’t yet seen foreign interference or domestic coordinated inauthentic behavior targeting the protests. If we find it, we'll remove and report it. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) June 5, 2020

Про можливе втручання інших країн у протести в Америці раніше заявляв генеральний прокурор США Вільям Барр. За його словами, деякі іноземні угрупування займаються дезінформацією у соціальних мережах. Також він згадав російське втручання у президентські вибори в США у 2016 році.

Що відомо про втручання Росії у вибори президента в США?

Протягом двох років після президентських виборів у Штатах у 2016 році тривало розслідування щодо ймовірного втручання Росії у виборчий процес. У 2019 році був представлений звіт команди спецпрокурора Роберта Мюллера, згідно з яким російське втручання таки було.



Зокрема, у звіті були вказані злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі.

Зауважимо, що раніше Facebook вже закрив декілька радикальних груп, учасники яких закликали приносити зброю на акції протесту.

Причини протестів у США: