У Facebook шукають ознаки іноземного втручання у протести в США
Компанія Facebook активно шукає ознаки іноземного втручання до протестів у США. Голова відділу кібербезпеки компанії Натаніель Глейчер запевнив, що на сьогодні не виявлено жодних доказів зовнішнього впливу.
Керівництво компанії повідомить у разі виявлення фактів іноземного втручання або інших неправомірних дій, які мають вплив на масові протести у Штатах. Про це Натаніель Глейчер написав на своїй твіттер-сторінці.
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Він відзначив, що у Facebook активно шукали і не побачили іноземного втручання або скоординованої неправомірної діяльності, спрямованої проти акцій протесту.
"Якщо ми знайдемо їх, то видалимо і про це повідомимо", – запевнив голова відділу кібербезпеки компанії.
Про можливе втручання інших країн у протести в Америці раніше заявляв генеральний прокурор США Вільям Барр. За його словами, деякі іноземні угрупування займаються дезінформацією у соціальних мережах. Також він згадав російське втручання у президентські вибори в США у 2016 році.
Що відомо про втручання Росії у вибори президента в США?
Протягом двох років після президентських виборів у Штатах у 2016 році тривало розслідування щодо ймовірного втручання Росії у виборчий процес. У 2019 році був представлений звіт команди спецпрокурора Роберта Мюллера, згідно з яким російське втручання таки було.
Зокрема, у звіті були вказані злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі.
Зауважимо, що раніше Facebook вже закрив декілька радикальних груп, учасники яких закликали приносити зброю на акції протесту.
Причини протестів у США:
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого американця Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- На відео, яке потрапило в мережу, видно, що поліцейський 7 хвилин душив шию чоловіка до землі та відпустив його лише тоді, коли той вже був непритомним.
- Після цього США охопили масові протести, внаслідок яких заарештували понад 4 тисячі людей. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину.
- Масові акції протести подекуди перетворилися на мародерство: учасники грабували магазини і нищили чужі автівки.
- Низка акцій проти расизму пройшла і в багатьох інших країнах. Зокрема, протести дісталися і до Австралії.