Чому не працює Facebook: у користувачів знову виникли проблеми із соцмережею

Користувачі популярної соціальної мережі Facebook масово почали скаржитися на проблеми із відправкою повідомлень та завантаженням сторінки. Наразі відомо, що соцмережа не працює на десктопах та смартфонах у великої частини користувачів зі Східної Європи.

В основному користувачі скаржаться на роботу десктопних версій Facebook та Insagram. На сторінці Facebook висвічується повідомлення "Sorry, something went wrong", а Instagram видає помилку 5xx Server Error.

Однак, за повідомленнями деяких користувачів проблеми також виникають і при спробі відкрити мобільний додаток Facebook. Ще частина власників акаунтів в соцмережах відзначає, що збій торкнувся і додатку Messenger і вони втратили можливість відправляти повідомлення.

За даними ресурсу Downdetector, від збою постраждали жителі Східної Європи, а найбільше проблем виникло у користувачів з України, Польщі та Литви.



Збій в Facebook 25 липня 2019

Наразі офіційні представники Facebook не прокоментували збої.

