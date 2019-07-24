Чому не працює Facebook: у користувачів знову виникли проблеми із соцмережею

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Чому не працює Facebook і Messenger сьогодні – 25 липня 2019
Збій у Facebook 25 липня 2019 / Unsplash

Користувачі популярної соціальної мережі Facebook масово почали скаржитися на проблеми із відправкою повідомлень та завантаженням сторінки. Наразі відомо, що соцмережа не працює на десктопах та смартфонах у великої частини користувачів зі Східної Європи.

В основному користувачі скаржаться на роботу десктопних версій Facebook та Insagram. На сторінці Facebook висвічується повідомлення "Sorry, something went wrong", а Instagram видає помилку 5xx Server Error.

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Однак, за повідомленнями деяких користувачів проблеми також виникають і при спробі відкрити мобільний додаток Facebook. Ще частина власників акаунтів в соцмережах відзначає, що збій торкнувся і додатку Messenger і вони втратили можливість відправляти повідомлення.

За даними ресурсу Downdetector, від збою постраждали жителі Східної Європи, а найбільше проблем виникло у користувачів з України, Польщі та Литви.


Збій в Facebook 25 липня 2019 

Наразі офіційні представники Facebook не прокоментували збої.

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Теги: Instagram Новини Техно Техно Соцмережі Facebook Інтернет
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