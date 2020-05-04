Facebook погодився сплачувати ПДВ в Україні

Корпорація Facebook погодилися платити в Україні податок на додану вартість. Компанія готова платити ПДВ з тих послуг, які надає нашим користувачам.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає biz.censor.net.ua.

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"Ми зустрічалися з Facebook та Viber. Вони готові це робити (оплата ПДВ, – ред.). Facebook заявив, що він сплачує ПДВ в 20 юрисдикціях і він готовий робити це тут. У них є готові інструменти для цього", – сказав Гетманцев.

Чим це спричинено

Як відомо, у змінах до податкового кодексу пропонують зобов'язати міжнародні ІТ-компанії, які працюють в Україні, сплачувати податок на додану вартість. Щоправда, наразі Верховна Рада їх ще не ухвалила.

До речі, саме Гетманцев є автором законопроєкту, який може зобов'язати міжнародні ІТ-компанії платити податки в Україні, навіть якщо вони не зареєстровані у нас. Якщо цей законопроєкт ухвалять, то послуги таких компаній Google, Facebook та інших можуть подорожчати на 20%.

Як пояснив Гетманцев, такий інструмент дасть змогу державі приносити до бюджету мільярди гривень.

"За нашими підрахунками, бюджет додатково отримає тільки від рекламних послуг 3 мільярди гривень на рік. І цей ринок постійно зростає, бо відбувається перетік від класичної реклами до електронної. А ми ще маємо фільми, інформацію, ігри тощо", – пояснив експерт.

Представник від України у Facebook

Як відомо корпорація Facebook не має свого представництва в Україні. Однак, у 2019 році компанія відкрила вакансію менеджера з публічної політики в Україні. На цю посаду взяли відому експертку з питань інформаційного простору, спікерку багатьох актуальних конференцій з дезінформації Катерину Крук. Вона працює із польського офісу корпорації.

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