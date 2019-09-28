Facebook запустив послугу, що допоможе користувачеві виглядати стильно

Соцмережа Facebook запустила сервіс, що допоможе користувачеві виглядати стильно та красиво. Він отримав назву Fashion ++ і може допомогти користувачеві стильно одягнутись.

Про запуск сервісу повідомили на сторінці офіційного блогу компанії.

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Деталі. Цей сервіс працює на основі штучного інтелекту. Він може підбирати одяг під індивідуальний стиль користувача.

У програму були завантажені тисячі модних зображень, на основі яких сервіс пропонує користувачеві різні варіанти образів. Більше того, додаток може запропонувати додати аксесуари, заправити сорочку чи підвернути рукава тощо.

Що важливо, програма тільки дає рекомендації щодо стильного образу, але не нав’язує купити новий одяг.

Наразі сервіс доступний для жителів США. Після тестування на американському ринку сервіс має запрацювати і в інших країнах.

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