Фінансового директора Huawei затримали у Канаді

У Канаді затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Затримання відбулося в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

Про це повідомив телеканал CNBC.

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За інформацією представника міністерства юстиції Канади Мен Ванчжоу була затримана у Ванкувері 1 грудня. Судове засідання призначено на п'ятницю, 7 грудня.

Влада США розслідувала діяльність Huawei щонайменше з 2016 року, підозрюючи її у відправці продукції США в Іран та інші країни у порушення американських законів про експорт та санкції.

Посольство КНР у Канаді вже висловило рішучий протест з приводу цього затримання, назвавши подію серйозним порушенням прав людини.

У компанії Huawei заявили, що не мають жодної інформації щодо протиправних дій її фінансового директора.

Що стосується конкретних звинувачень, то Huawei надано вкрай мало інформації. Компанія сподівається, що правова система Канади і США зможе прийти до справедливого рішення,

– написав представник компанії Чень Ліфан.

У заяві наголошується, що компанія Huawei при роботі в будь-якій країні діє відповідно до місцевого законодавства, а також поважає всі прийняті ООН, США або Євросоюзом санкційні експортні обмеження.

У компанії Huawei підтвердили факт затримання Мен Ваньчжоу і те, що США домагаються її екстрадиції.

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