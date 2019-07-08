Фітнес-браслет Honor Band 5 засвітився в мережі: фото та особливості

Анонс фітнес-трекера Honor Band 4 відбувся восени 2018 року, і в мережі вже з'явилася інформація щодо нової моделі популярної лінійки. Дизайн та ключові особливості новинки розсекретив генеральний директор бренду.

Як повідомляє 91mobiles, компанія готова поповнити лінійку моделлю Honor Band 5, а "живе" фото майбутньої новинки вже опублікував в соціальній мережі Weibo глава Honor Джордж Чжао.

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Дизайн та особливості Honor Band 5. Зовні пристрій мало відрізняється від попередньої моделі, але його функціональність буде ширше. Ключовим нововведенням стане датчик вмісту кисню в крові на додаток до набору звичних можливостей, фітнес-браслетів.



Дизайн Honor Band 5

Дата виходу та ціна. Дата анонса і ціна Honor Band 5 не оголошені. Очікується, що дебют новинки відбудеться 23 липня, під час презентації смартфона Honor 9X.

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