Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 отримав українську мову

Вже минуло кілька місяців з часу презентації нового фітнес-трекера від Xiaomi – Mi Band 4. Тоді китайський виробник запевнив, що нове покоління браслета отримає українську мову. І зараз Xiaomi виконала свою обіцянку і додала українську у Mi Band 4.

Як пише gagadget.com, раніше Xiaomi запевнила, що підтримку української мови фітнес-трекер Mi Band 4 отримає у серпні.

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Як налаштувати українську мову у Xiaomi Mi Band 4. Щоб активувати українську мову, потрібно встановити найсвіжіше оновлення програмного забезпечення. Для цього користувачеві Mi Band 4 потрібно зайти у фірмовий додаток Мі Fit, і оновити його до останньої версії.

Xiaomi Mi Band 4 коштує в Україні тисячу гривень

Чим особливий Xiaomi Mi Band 4. Трекер отримав 0,95-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, на якому висвітлюється діяльність користувача та його життєві показники.

Mi Band 4 підтримує команди голосового помічника, за його допомогою можна, зокрема, взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра. Також він оснащений модулем NFC, але в Україні ця послуга не доступна.

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