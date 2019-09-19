Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 отримав українську мову

660 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Band 4 отримав українську мову
Xiaomi Mi Band 4 отримав українську мову / gsminfo.com.ua

Вже минуло кілька місяців з часу презентації нового фітнес-трекера від Xiaomi – Mi Band 4. Тоді китайський виробник запевнив, що нове покоління браслета отримає українську мову. І зараз Xiaomi виконала свою обіцянку і додала українську у Mi Band 4.

Як пише gagadget.com, раніше Xiaomi запевнила, що підтримку української мови фітнес-трекер Mi Band 4 отримає у серпні.

Читайте також: Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Як налаштувати українську мову у Xiaomi Mi Band 4. Щоб активувати українську мову, потрібно встановити найсвіжіше оновлення програмного забезпечення. Для цього користувачеві Mi Band 4 потрібно зайти у фірмовий додаток Мі Fit, і оновити його до останньої версії.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 коштує в Україні тисячу гривень 

Чим особливий Xiaomi Mi Band 4. Трекер отримав 0,95-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, на якому висвітлюється діяльність користувача та його життєві показники.

Mi Band 4 підтримує команди голосового помічника, за його допомогою можна, зокрема, взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра. Також він оснащений модулем NFC, але в Україні ця послуга не доступна.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
сьогодні
8092
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi Фітнес-трекер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
17 вересня 16:03 Vivo Nex 3 5G представили офіційно: характеристики і ціна смартфона з унікальним дисплеєм
1411
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
17 вересня 08:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 17786
7 корисних сервісів у Viber
16 вересня 09:07 7 корисних сервісів у Viber
2426
Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
15 вересня 22:04 Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років
1406
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
14 вересня 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
2850
Новини
Більше новин
Залиште відгук