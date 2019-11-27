Ford відмовився від "справедливого змагання" пікапів з Tesla

Під час презентації нового електро пікапа Cybertruck, Tesla показала перетягування каната з Ford F-150 в якому перемогу отримав новий пікап компанії Ілона Маска. Після цього автовиробник Ford запропонував влаштувати "справедливі змагання", однак зараз компанія відмовилася від цієї ідеї.

Представники Ford пояснили причину відмови тим, що їм, мовляв, "нема чого доводити конкуренту", повідомляє Techcrunch.

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Чому Ford не сподобався тест Маска

Раніше у компанії Ford наполягали, що перетягування канату між новим Cybertruck та чинним лідером американського ринку пікапом F-150 було нечесним, адже Маск швидше за все взяв базову задньопривідну версію пікапу від Ford. До того ж, як стверджують у Ford, ДВЗ важкувато змагатися з електродвигуном в обертовому моменті, а немала вага Cybertruck також зіграла на користь електро пікапу.

Дивіться, як новий Cybertruck переміг F-150:

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Деякі користувачі твітеру також засумнівалися в об'єктивності демонстрації тягової потужності Cybertruck. На користь Ford також висловився відомий американський астрофізик і популяризатор науки Ніл Деграсс Тайсон. Він зазначив, що автомобілі такого класу розкривають свій потенціал лише за наявності навантаженого кузова, що забезпечує додаткове зчеплення з дорогою.

Відмовившись від реваншу, менеджери Ford відзначили, що для компанії в першу чергу важливо ставлення клієнтів, які роками вибирають автомобілі компанії. Користуючись нагодою, вони також нагадали, що автовиробник планує випустити гібридний F-150 вже в 2020 році, а пізніше представити і повністю електричну версію пікапа.

Замовлення Cybertruck

Тим часом, з моменту презентації вже оформлено понад 250 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.

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