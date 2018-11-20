Фото дня: майбутній флагманський смартфон Meizu 16s з’явився на якісному знімку

В мережі з’явились фото майбутнього флагманського смартфона від Meizu, який імовірно отримає назву Meizu 16s. Як можна побачити на знімку, пристрій отримає потрійну основну камеру.

Про це пише ixbt.com.

Як можна розібрати на фото, новинка отримає безрамковий дизайн. Сканер відбитків пальців, як і в попередника, буде вмонтований у дисплей.

Читайте також: Характеристики неанонсованого смартфона Xiaomi Mi 8s "злили" в мережу

У верхній частині панелі видно розмовний динамік, другий гучномовець розташовується поруч з роз'ємом USB-C.

Також фото свідчить, що майбутній флагман збереже 3,5-міліметрвий роз'єм для навушників.

Так може виглядати Meizu 16s

Раніше ми писали, що майбутній флагман китайського бренду Meizu отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Сам пристрій можуть представити вже у грудні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно