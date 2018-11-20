Фото дня: майбутній флагманський смартфон Meizu 16s з’явився на якісному знімку

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Смартфон Meizu 16s
Смартфон Meizu 16s / ixbt.com

В мережі з’явились фото майбутнього флагманського смартфона від Meizu, який імовірно отримає назву Meizu 16s. Як можна побачити на знімку, пристрій отримає потрійну основну камеру.

Про це пише ixbt.com.

Як можна розібрати на фото, новинка отримає безрамковий дизайн. Сканер відбитків пальців, як і в попередника, буде вмонтований у дисплей.

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У верхній частині панелі видно розмовний динамік, другий гучномовець розташовується поруч з роз'ємом USB-C.

Також фото свідчить, що майбутній флагман збереже 3,5-міліметрвий роз'єм для навушників.

Meizu 16s

Так може виглядати Meizu 16s

Раніше ми писали, що майбутній флагман китайського бренду Meizu отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Сам пристрій можуть представити вже у грудні.

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Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: Техно
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