Голова Samsung особисто вирушив в Японію для врегулювання торгового конфлікту

У неділю, 7 липня, фактичний голова конгломерата Samsung, віце-голова ради директорів Лі Чже Йонг особисто прилетів до Японії для вирішення конфлікту із постачанням сировини для напівпровідникових заводів компанії.

Що сталося? Нагадаємо, уряд Японії обмежив експорт до Південної Кореї високотехнологічної сировини для виробництва чіпів та іншої продукції Samsung. Наприклад, OLED-дисплеїв.

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Запаси на заводах Samsung. За даними південнокорейських джерел, на заводах Samsung і SK Hynix міг залишатися двомісячний запас таких найважливіших матеріалів, як фоторезиста, фтористого водню та фторованих поліїмідів.

Хто займається поставками Samsung. Поставками сировини компанії Samsung в переважній масі займаються тільки японські компанії, яким уряд вкрай посилив правила відвантаження. До речі, японці повідомляють, що запасів фтористого водню у Samsung всього на місяць, а не на два, що ставить компанію і ринок пам'яті в ще більш скрутне становище.

Вирішення проблеми. Для пошуку шляхів виходу з кризи уряд Південної Кореї влаштував брифінг на чолі з главою секретаріату з політики при Президенту Республіки Корея і міністром фінансів країни, які зустрілися з главами компаній Hyundai Motor Group, SK Group і LG Group.

Глава Samsung, зважаючи на від'їзд, не зміг бути присутнім на нараді.

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