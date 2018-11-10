Google Chrome допоможе зберегти Вам гроші: яке суттєве нововведення передбачено у браузері

У новій версії мобільного браузера Google Chrome, реліз якого під номером 71 відбудеться у грудні, з’явиться функція безпеки, що допоможе користувачам не здійснювати випадкові витрати.

Так, у мобільному Chrome 71 буде спеціальна система, що попереджатиме користувача про сайти, які намагаються списати кошти з його мобільного рахунку шляхом різного роду хитрощів, пише The Verge.

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Це, перш за все, стосується сервісів мобільного зв'язку, які можуть стягувати додаткові платежі, не даючи водночас користувачам повну інформацію про ту чи іншу послугу.

За даними Google, щомісяця мільйони користувачів Chrome стикаються зі сторінками, що містять заплутані або неповні відомості про платну послугу.



Незабаром Google Chrome попереджатиме, що, заходячи на деякі сайти, ви можете залишитися без грошей

Щоб не потрапити до "чорного списку", власникам таких ресурсів слід пересвідчитися, що їхні відвідувачі отримують достатню кількість інформації про послуги та платежі, на які погоджуються.

Тобто, умови та ціни має бути чітко розписано та донесено до користувача, а не приховано методом розміщення сірого тексту на світлому тлі або дрібного шрифту де-небудь в самому кінці сторінки. Також така інформація не повинна вводити користувача в оману.

Нагадаємо, нещодавно Google Chrome оновився до версії 69. Одним із нововведень стало те, що браузер блокуватиме сайти, які не оновили свої сертифікати безпеки.