Google Chrome отримав нову корисну функцію: деталі

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Google Chrome отримав нову корисну функцію
Google Chrome отримав нову корисну функцію / unsplash

Нещодавно в браузері Chrome з’явилася можливість надсилання посилань із десктопної версії додатку на мобільні пристрої. Google вирішила розширити можливості цієї функції і полегшила користувачам дзвінки на знайдені номери.

Що відомо про нову функцію? В останній бета-версії Chrome (v78) з'явилася можливість передати телефонний номер з сайту, відкритого на персональному комп'ютері, прямо на мобільний пристрій, повідомляє Android Police.

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Як вона працює? При натисканні на телефон в адресному рядку браузера з'явиться вікно з пропозицією здійснити дзвінок з використанням смартфона. Номер також можна виділити і натиснути на нього правою кнопкою миші, після чого в контекстному меню вибрати, з якого пристрою ви хочете зробити дзвінок.


В Google Chrome з'явиться функція передачі номера з десктопа на смартфон

Відправивши номер на ґаджет, на останньому можна побачити повідомлення, натиснути на нього і тут же подзвонити. Таким чином, користувачеві не потрібно вручну набирати цифри на смартфоні.


Нова опція запрацює з оновленням Google Chrome

Як ввімкнути? Ця функція повинна бути ввімкнена за замовчуванням в останніх випусках Chrome. Якщо ж вона не з'явилася, то потрібно в адресному рядку ввести chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text і примусово ввімкнути опцію.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Google Chrome
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