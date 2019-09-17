Google назвала дату презентації смартфонів Pixel 4 та Pixel 4 XL

Ще за кілька місяців до презентації нових смартфонів Google про новинки було відомо практично все. В мережі вже з’явився огляд Pixel 4 XL, новинку протестували в Geekbench і про неї відомо практично все, навіть дата офіційного анонсу.

Дата презентації. Google Pixel 4 та Pixel 4 XL покажуть 15 жовтня в Нью-Йорку. В рамках заходу Made by Google компанія також представить оновлення інших лінійок своїх пристроїв, повідомляє 9to5google.

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Слоган заходу залишився тим самим: "Подивися на кілька нових речей, які зробила Google". Пряма трансляція презентації буде транслюватися на YouTube.



Google представить нові смартфони 15 жовтня

Особливості. З цікавих функцій смартфонів Pixel 4 та Pixel 4 XL варто відзначити жестової управління – результат чотирирічної роботи над "радаром" Soli. Новинки також отримають просунуті камери з фірмовим програмним забезпеченням, дисплеї з частотою оновлення в 90 Гц, не виключена й поява версії смартфона з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Інші продукти. Серед інших очікуваних анонсів – розумна колонка Nest Mini і нова версія лептопа Pixelbook, під кодовою назвою Atlas.

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