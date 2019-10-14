Google "поховає" смартфони Pixel 3 та Pixel 3 XL

Компанія Google не лише періодично представляє нові пристрої та сервіси, але й відправляє старі на "кладовище". В мережі з’явилась інформація, що пошуковик скасує виробництво одразу двох минулорічних ґаджетів після релізу лінійки Pixel 4.

Індійський інсайдер Ішан Агарвал опублікував промо-постер Google з порівнянням характеристик Pixel 4 та Pixel 4 XL з попередниками.

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Примітно, що конкурентами новинок при цьому виступають лише апарати серії Pixel 3a. Як стверджує джерело, виробник має намір припинити продажі моделей 2018 року відразу після анонса їх наступників.

This is the Google Pixel line-up for this year and a comparison image for the same: Pixel 4, 4XL, 3a and 3a XL. Found the same marketing image as well. Looks like Pixel 3 will be discontinued after all. #Pixel4 #madebygoogle pic.twitter.com/XJDDCbkCFa — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 12, 2019

Що відомо про "бюджетну" лінійку смартфонів Google? Лінійку Pixel 3a компанія представила на початку травня 2019 року, зберігши фірмову камеру і набір інтерфейсів старших моделей, апарати дебютували за меншою ціною за рахунок низки модифікацій.

За даними інсайдера, незабаром в офіційному інтернет-магазині Google користувачі зможуть вибирати лише між "бюджетними" Pixel 3a або Pixel 3a XL і флагманськими Pixel 4 або Pixel 4 XL.

Дата анонсу нових смартфонів. Зауважимо, презентація новинок Google відбудеться вже завтра, 15 жовтня.

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