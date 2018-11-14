Google представила безкоштовний сервіс для стиснення фото

Компанія Google представила власний онлайн-сервіс для стиснення зображень без втрати якості. Новинка отримала назву Squoosh.app, а презентували її в рамках конференції розробників Chrome Dev.

Про це повідомляє Androidinsider.

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На відміну від більшості аналогів, рішення пошукового гіганта фактично являє собою веб-додаток, що після установки може виконувати стиснення просто на вашому пристрої, навіть якщо він не приєднаний до інтернету.

За словами творців, Squoosh може працювати без підключення до інтернету після первинного завантаження веб-сайту. Для користувачів мобільних пристроїв і зовсім пропонується можливість встановити на робочий стіл піктограму швидкого доступу, натискання на яку відкриє інтерфейс сервісу.

Перевага такого підходу полягає в тому, що зображення не завантажуються на віддалений сервер, тим самим скорочуючи час, що витрачається на стиснення зображення.

Презентація додатку Squoosh.app – дивіться відео

Незважаючи на те що всі обчислення зі стиснення проводяться локально, Squoosh пропонує користувачеві широкий спектр всіляких інструментів редагування, а також можливості вибору форматів зображення після конвертації і ступенів стиснення. А завдяки максимальній наочності доступних елементів оцінити зміни, які відбудуться з зображенням після обробки алгоритмами, можна ще до остаточного збереження.

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Якщо бути до кінця точним, то не можна сказати, що алгоритми Squoosh стискають зображення зовсім без втрати якості. Насправді втрати є, проте вони настільки незначні, що виявити їх можна, тільки якщо наблизити картинку в кілька разів.

В цьому випадку ви помітите, що мікроскопічні елементи на зразок волосся або ворсинок на одязі на стиснених зображеннях виглядають більш розпливчато, чого не можна побачити в звичайних умовах.

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