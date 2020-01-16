Google назвала дату закриття магазину додатків Chrome

Ще три роки тому Google заявила про плани відмовитися від додатків, опублікованих в магазині Chrome Web Store. У компанії вважають, що майбутнє за PWA-розробками з миттєвим запуском. Зараз же в Google згадали про свою обіцянку й оголосили дату остаточного припинення підтримки фірмового магазину.

Програма щодо відмови від магазину Chrome Web Store вступить в активну стадію вже через кілька місяців, коли Google повністю відмовиться від прийому нових додатків для публікації, повідомляє Androidepolice.

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Коли закриють магазин додатків

Протягом року компанія припинить підтримку додатків, а вже до 2022 року вони повністю зникнуть з браузера Chrome та операційної системи Chrome OS.

Хронологія подій, якої дотримуватиметься Google, виглядає так:

Березень 2020: Chrome Web Store більше не братиме нові додатки. Розробники зможуть оновлювати вже опубліковані аж до червня 2022 року.

Chrome Web Store більше не братиме нові додатки. Розробники зможуть оновлювати вже опубліковані аж до червня 2022 року. Червень 2020: Припинення підтримки додатків Chrome на Windows, Mac, Linux. Власники Chrome Enterprise і Chrome Education зможуть користуватися додатками до грудня 2020 року.

Припинення підтримки додатків Chrome на Windows, Mac, Linux. Власники Chrome Enterprise і Chrome Education зможуть користуватися додатками до грудня 2020 року. Грудень 2020: Закінчення припинення підтримки Chrome Apps на Linux, Mac і Windows.

Закінчення припинення підтримки Chrome Apps на Linux, Mac і Windows. Червень 2021 року: Відмова від API NaCl, PNaCl і PPAPI. Припинення підтримки додатків Chrome Apps на платформі Chrome OS з пролонгацією для власників Chrome Enterprise і Chrome Education.

Відмова від API NaCl, PNaCl і PPAPI. Припинення підтримки додатків Chrome Apps на платформі Chrome OS з пролонгацією для власників Chrome Enterprise і Chrome Education. Червень 2022 року: Остаточна відмова від Chrome Apps.

При цьому Google відзначила, що всі зміни, пов'язані з додатками Chrome ніяк не вплинуть на категорію розширень, яку компанія як і раніше вважає перспективною.

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