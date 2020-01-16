Google назвала дату закриття магазину додатків Chrome
Ще три роки тому Google заявила про плани відмовитися від додатків, опублікованих в магазині Chrome Web Store. У компанії вважають, що майбутнє за PWA-розробками з миттєвим запуском. Зараз же в Google згадали про свою обіцянку й оголосили дату остаточного припинення підтримки фірмового магазину.
Програма щодо відмови від магазину Chrome Web Store вступить в активну стадію вже через кілька місяців, коли Google повністю відмовиться від прийому нових додатків для публікації, повідомляє Androidepolice.
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Коли закриють магазин додатків
Протягом року компанія припинить підтримку додатків, а вже до 2022 року вони повністю зникнуть з браузера Chrome та операційної системи Chrome OS.
Хронологія подій, якої дотримуватиметься Google, виглядає так:
- Березень 2020: Chrome Web Store більше не братиме нові додатки. Розробники зможуть оновлювати вже опубліковані аж до червня 2022 року.
- Червень 2020: Припинення підтримки додатків Chrome на Windows, Mac, Linux. Власники Chrome Enterprise і Chrome Education зможуть користуватися додатками до грудня 2020 року.
- Грудень 2020: Закінчення припинення підтримки Chrome Apps на Linux, Mac і Windows.
- Червень 2021 року: Відмова від API NaCl, PNaCl і PPAPI. Припинення підтримки додатків Chrome Apps на платформі Chrome OS з пролонгацією для власників Chrome Enterprise і Chrome Education.
- Червень 2022 року: Остаточна відмова від Chrome Apps.
При цьому Google відзначила, що всі зміни, пов'язані з додатками Chrome ніяк не вплинуть на категорію розширень, яку компанія як і раніше вважає перспективною.
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