Готовий навіть до арешту: Маск відкриває завод Tesla попри заборону

Компанія Tesla вирішила відновити роботу свого головного заводу, що розміщений у місті Фримонт (штат Каліфорнія, США). Відкриття суперечить забороні місцевої влади щодо боротьби з коронавірусом.

Однак, CEO компанії Ілон Маск вже заявив, що усю відповідальність бере на себе. Він готовий навіть до арешту.

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"Сьогодні Tesla відновлює роботу незважаючи на діючу заборону округу Аламеда. Я буду на виробництві разом з усіма. Якщо когось заарештують, я прошу, нехай це буду тільки я", – написав він у Twitter.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Деталі конфлікту

Як відомо, завод Tesla призупинив роботу 23 березня. Через це компанії довелось скоротити зарплату робітникам та відправити частину з них у неоплачувану відпустку.

При цьому робітникам пообіцяли, що 4 травня – це найімовірніший день поновлення роботи заводів в США. У компанії планували повернути на роботу близько 30% співробітників.

У Tesla навіть є розроблений детальний план щодо повернення до роботи. Там також розписані запобіжні заходи для захисту працівників та потенційного поширення COVID-19.

Після того, як влада продовжила заборону, компанія подала позов до округу Аламеда, назвавши рішення влади ірраціональним і незбагненним. На захист Tesla став навіть губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Він заявив, що сподівається, що конфлікт компанії Маска і місцевої влади закінчиться у найближчі дні.

Ми ж сподіваємось, що до арешту Маска таки не дійде. Як відомо, нещодавно Ілон Маск знову став батьком – у нього народився 6 син.

Ситуація з коронавірусом у США

США займає першу сходинку антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 12 травня там зафіксували рекордні 1 347 936 випадків захворювання на COVID-19. 80 684 людини загинуло.

Найбільше від недуги постраждав штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерсі та Массачусетс

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