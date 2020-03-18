Новий графік Алло під час карантину: магазини продовжать роботу

Мережа магазинів побутової техніки та гаджетів Алло продовжить працювати навіть під час карантину. У звичному режимі будуть працювати 290 магазинів з 340. Щоправда, компанія обіцяє вживати усі необхідні заходи захисту клієнтів і співробітників.

Як розповіли Техно 24 у пресслужбі компанії, у постанові Кабміну засоби зв'язку віднесли до стратегічних продуктів, як продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти.

До теми Як працюватиме "Нова пошта" на час карантину в Україні: графік роботи відділень

"Розуміючи всю відповідальність, а також важливість дотримання вимог і норм, відповідних до санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні, підтверджуємо готовність підтримувати наших клієнтів під час карантину та після нього, якщо буде потрібно", – кажуть у пресслужбі.

Як убезпечать магазини

Продавці у всіх магазинах Алло оснащені захисними масками та рукавичками. У всіх торгових точках є санітайзери. Ними відвідувачі можуть обробити руки, а також свої девайси.

До речі, для всіх людей, які перебувають у вимушеній ізоляції, з 19 березня Алло скасовує комісії за поповнення рахунку мобільного. Скасування комісії буде діяти у магазинах Алло та Mi Store на платіжних терміналах на період карантину.

Що стосується інтернет-магазин allo.ua, то він працює цілодобово. При цьому ІТ-спеціалісти працюють у посиленому режимі, щоб система витримала навантаження під час карантину.

Як правильно очистити свій смартфон /24 Канал

Безкоштовна доставка

Ще одна важлива програма - безкоштовна доставка товарів бренду та екосистеми Xiaomi за місцем проживання користувача. Щоправда послуга доступна для покупок від тисячі гривень.

Також в компанії обіцяють безкоштовну доставку будь-якого товару від 500 гривень до відділення "Нової пошти" або до магазинів Алло.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно