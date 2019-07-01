Ханс Циммер створив "музику" для двигуна нового електрокара BMW

Електрокари відрізняються від звичайних автомобілів не лише тим, що не забруднюють навколишнє середовище, адже не використовують бензин та дизельне паливо у своїй роботі. Електромобілі значно тихіше їдуть, однак така "функція" подобається далеко не всім водіям.

Ті, хто купує "заряджені" версії BMW з сотнями "коней" під капотом, звикли насолоджуватися звуком потужного мотора, чути його пробудження при натисканні на педаль акселератора.

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Для чого BMW залучилася підтримкою Циммера? Щоб не позбавляти клієнтів задоволення при переході на нові технології, баварський концерн BMW заручився підтримкою кінокомпозитора Ханса Циммера, який працював над саундтреками для мультфільму "Король Лев", серії фільмів "Пірати Карибського моря" та гри Call of Duty: Modern Warfare 2, повідомляється на офіційному сайті BMW.



Vision M NEXT

Його місія в BMW – розробка звукового супроводу, що імітує роботу двигуна, який майбутні електрокари марки будуть відтворювати під час руху.

Презентація електрокара BMW Vision M NEXT – дивіться відео

Яке авто отримає нове звучання? Талант Циммера втілився в звучанні концепт-кара Vision M NEXT, який BMW представила на заході NEXTGen в місті Мюнхені. У роботі над проектом, який отримав назву BMW IconicSounds Electric, йому допомагав інженер-акустик Ренцо Вітале. Всі звуки записувалися на студіях Циммера в Лондоні та Лос-Анджелесі.

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Інші функції "музики" двигуна. Крім естетичного призначення у IconicSounds Electric є і утилітарна функція. У Європі та США розроблені норми безпеки, що вимагають від виробників електромобілів оснащувати їх спеціальними звуковими сигналами, за якими пішоходи могли б розпізнавати транспортний засіб, що наближається

Що відомо про програму NEXTGen? Що стосується програми NEXTGen, то вона розрахована до 2025 року і передбачає, що за цей період BMW випустить не менше 25 машин повністю на електричній тязі.



Однак, за останніми даними, компанія здійснює програму з випередженням графіка, так що мета може бути досягнута вже в 2023 році.

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