Харктеристики та ціну відеокарти AMD Radeon RX 590 "злили" в мережу

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AMD Radeon RX 590: характеристики, ціна, тести
AMD Radeon RX 590: характеристики, ціна, тести / Фото з вільних джерел

Напередодні офіційного релізу відеокарти AMD Radeon RX 590 в мережі з’явилися не лише технічні характеристики та ціна, але й результати ігрових тестів новинки. Зазначимо, реліз нової відеокарти запланували на 15 листопада.

Про це повідомляє Overclockers.

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"Серцем" Radeon RX 590 стало 12-нанометрове графічне ядро ​​AMD Polaris 30, що містить 2304 потокових процесора, 144 блоки TMU і 32 ROP. Штатні частоти GPU складають від 1469 до 1545 МГц в динамічному розгоні. Відеокарта оснащена 8 ГБ пам'яті GDDR5 з 256-бітним інтерфейсом і ефективною частотою 8 ГГц.

AMD Radeon RX 590
Характеристики AMD Radeon RX 590

Що стосується швидкодії, то AMD Radeon RX 590 в середньому демонструє в іграх 12% перевагу над 8-гігабайтним варіантом Radeon RX 580. Також новинка помітно обходить GeForce GTX 1060 6GB, проте не варто забувати, що конкурувати вона буде з GDDR5X-версією даного прискорювача, яка повинна бути представлена ​​найближчим часом.

AMD Radeon RX 590
Тести відеокарти AMD Radeon RX 590 в іграх

Офіційний дебют новинки відбудеться вже у четвер, 15 листопада, тоді ж стануть доступні перші огляди. Що стосується рекомендованої вартості, то в заокеанських магазинах Radeon RX 590 можна буде придбати за ціною від 279 доларів (близько 7 400 гривень). У європейському роздробі за просунуті моделі від AIB-партнерів AMD, наприклад, Sapphire Radeon RX 590 Nitro + Special Edition, деякі онлайн-магазини просять 325 євро (близько 10 000 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Ціни AMD
Джерело: Техно
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