Для тривалого, безпечного зберігання продуктів важливо підтримувати в холодильній і морозильній камерах відповідну температуру.

На те, що вона встановлена ​​неправильно, вказують 5 факторів:

1. У морозильній камері не до кінця замерзає лід.

2. На стінках холодильної камери накопичується конденсат.

3. Продукти зберігаються менше звичайного терміну.

4. Продукти теплі, навіть якщо їх тільки вийняли з холодильника.

5. В холодильному відсіку підмерзають або навіть частково заморожуються продукти.

Помітили хоча б одну з ознак? Значить температуру потрібно відрегулювати.

Нормальна температура в холодильнику і в морозильній камері

У сучасних холодильниках встановлюється автоматичний терморегулятор, але навіть він здатний давати збій. У нормі загальна температура варіюється в діапазоні + 3 – + 5°C. У зоні свіжості показник буде трохи нижче – в межах 0-1°C. У морозилці завжди підтримується мінусовий показник – -15-18°C.

У різних частинах камери холодильного відсіку рівень тепла розподіляється по-різному. Тому важливо знати і враховувати, що залишати на дверцятах, а що безпечніше розмістити на полицях.

Що зберігати в теплій і холодній зонах

Умовно простір в холодильному відсіку ділиться на теплу і холодну зони. Оптимальна температура в холодильниках в кожній з цих зон відрізняється, як і список відповідних для зберігання продуктів харчування.

Тепла зона

Відповідне місце для розміщення швидкопсувних продуктів, фруктів і овочів. Ділиться на три підзони:

1. Дверцята – у верхній частині температура піднімається до +10°C, в нижній – до +5°C. Використовується для зберігання м'яких сирів, соусів, вершкового масла, напоїв. Залишати на дверцятах яйця небажано.

2. Верхні і середні полки (за умови, що верхня полиця знаходиться не під морозильною камерою) – температурний режим в рамках +7°C. Підходить для ковбас, випічки, тортів і тістечок, м'яких сирів, масла, фруктів і овочів. При цьому, стиглі фрукти або овочі краще не залишати в верхній частині холодильного відсіку.

3. Зона для овочів і фруктів – це невеликі прозорі скриньки, всередині яких підтримується показник +8°C. Знаходяться над зоною свіжості, якщо вона є, або над морозильною камерою (при нижньому розміщенні морозильної камери).

Холодна зона

У нормі в холодній зоні підтримують рекомендовану температуру для безпечного зберігання м'ясних виробів і страв з м'яса, риби, молока, сметани, сиру, кефіру, твердого сиру, свіжих овочів і зелені. Вона відмінно підходить для швидкого, але не занадто сильного охолодження напоїв.

Як і тепла, вона ділиться на три частини:

1. Зо на свіжості – є не в кожній моделі, розташовується над морозильним відділенням. Використовується для овочів, фруктів і зелені.

2. Задня частина полиць – не важливо, буде це нижня або верхня полиця. Задня частина знаходиться найближче до охолоджуючих елементів, тому підходить для розміщення швидкопсувних продуктів.

3. Нижня полиця (якщо в холодильному відсіку 4-5 полиць, то дві нижні) – температура залишається на рівні +2°C. Це пояснюється тим, що теплі повітряні маси переміщаються вгору.

Скільки градусів має бути в холодильнику, тепер зрозуміло. Інше питання – як перевірити і налаштувати температурний режим. Розберемося в цих питаннях.

Як перевірити температуру в холодильному і морозильному відсіках

Дуже добре, якщо у вас модель з зовнішньої панеллю, на якій відображається точна температура. Якщо її немає або ви припускаєте, що датчик зламався і показує неправильне значення, перевірити рівень холоду можна самостійно.

Для перевірки в холодильному відсіку візьміть звичайний термометр, занурте в склянку з водою і поставте його на середню полицю. Термометр повинен залишатися всередині мінімум 8 годин. Краще проводити перевірку вночі, щоб дверцята весь час була закритими.

Щоб перевірити температуру в морозильній камері, між двома пакетами з продуктами розмістіть термометр. Знову ж, перевірку потрібно проводити при закритих дверцятах протягом 8 годин.

Як налаштувати температурний режим

Варіанти налаштування відрізняються і залежать від виробника, а іноді і моделі пристрою. Найпростіший спосіб дізнатися, як відрегулювати термостат – скористатися інструкцією. Якщо вона не збереглася, нижче описані варіанти для агрегатів найпопулярніших брендів:

Samsung. Для регулювання використовується панель управління. Знадобиться натиснути кнопку Fridge, розташовану на ній, і задати правильне значення. За замовчуванням в холодильному відсіку відмітка тримається на рівні +3°C.

Gorenje. Для налаштування служить поворотна ручка, яку можна обертати від позначки Max до Min. Оптимальний варіант – залишити термостат в положенні Eco. Якщо в приміщенні холодно (нижче +16°C), рекомендується перевести ручку в положення Max.

Indesit. Як і в попередньому варіанті, для налаштування використовується поворотна ручка. При цьому градація терморегулятора йде від цифри 1 – максимальний холод, до цифри 5 – найтепліший режим.

Atlant. Налаштовується за допомогою поворотного регулятора з семибальною шкалою. Якщо залишити ручку на цифрі 0, компресор припинить роботу.

Bosch. Температура встановлюється за допомогою кнопкової панелі управління. Передбачено додатковий режим суперохолодження, при активації якого температура швидко і рівномірно знижується до позначки в 2 ° С.

Liebherr. Налаштування також здійснюється на електронній панелі. У більшій частині моделей регулювання холодильного і морозильного відсіку відбуваються окремо.

LG. Для регулювання потрібно скористатися суміжною або роздільною (окрема настройка камер) електронною панеллю.

Крім налаштування температурного режиму, важливо дотримуватися елементарних правил експлуатації пристрою. Наприклад, не ставити в холодильник гарячі страви, підтримувати порядок на полицях, складати продукти з невеликим проміжком для циркуляції повітря і т.д.

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