Нещодавно ми повідомляли, що китайський виробник Huawei вперше в історії очолив світовий ринок смартфонів. Це стало справжньою несподіванкою, адже у 2019 році компанія потрапила у санкційний список США, а їхні смартфони залишились без сервісів Google.

Спочатку можна було припустити, що це тимчасовий випадок. Однак, експерти прогнозують – Huawei зможе обігнати Samsung за підсумками другого кварталу та продовжить очолювати ринок смартфонів, передає Gizmochina.

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Чому лідер змінився

Загалом, глобальний продаж смартфонів у другому кварталі 2020 року знизилися. Однак, найбільше постраждає саме Samsung. Це й похитне позиції компанії на ринку.

За підсумками першого кварталу, поставки смартфонів Samsung знизилися на 30%. При цьому поставки смартфонів Huawei хоч і знизились, але не надто істотно.

Дуже важливу роль на світовому ринку смартфонів відіграє Китай. На цьому ринку Samsung займає більше 1%, а частка Huawei перевищує 60%.

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Цікаво, що попит на смартфони від Huawei росте навіть попри відсутність підтримки деяких додатків і сервісів Google.

Експерти припускають, що тиск з боку США підштовхує китайців активніше купувати рідні смартфони. Плюсом також можна вважати той факт, що Huawei розвиває власні мобільні сервіси і магазин додатків AppGallery.