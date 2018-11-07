Huawei представила свого конкурента MacBook Air – ноутбук MateBook 13

273 Читать новость на русском
Huawei MateBook 13
Huawei MateBook 13 / gagadget.com

Китайська компанія Huawei презентувала свій новий ноутбук MateBook 13. Новинка отримала потужну систему охолодження та компактний дизайн.

Про це повідомляє gagadget.com.

Характеристики MateBook 13

Новий ноутбук отримав IPS-екран з діагоналлю 13 дюймів та роздільною здатністю 2160x1440 пікселів. Панель має співвідношення сторін 3: 2 та займає 88% поверхні. Товщина металевого корпусу – всього 14,9 мм.

Читайте також: Скільки нові iPad Pro та MacBook Air будуть коштувати в Україні

На вибір у користувача модифікація із процесором Intel Core i5-8265U або Core i7-8560U. Остання окрім інтегрованої графіки UHD Graphics 620, отримає ще й дискретну відеокарту NVIDIA MX150. Пристрій отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 256 ГБ.

MateBook 13

Це перший ноутбук з підтримкою технології Huawei Share 3.0 

Також MateBook 13 отримав нову систему охолодження з двома вентиляторами, яка збільшує повітрообмін на 25%. Клавіатура оснащена підсвічуванням. У кнопку живлення вмонтований сканер відбитків пальців.

Окрім того, MateBook 13 – це перший ноутбук з підтримкою технології Huawei Share 3.0, яка дає змогу передавати зі смартфона до 1000 фотографій за дві секунди. Щоправда, для цього у смартфон має бути оснащений модулем NFC.

MateBook 13

MateBook 13 доступний у 3 кольорах 

Розробники обіцяють до 10 годин автономної роботи при перегляді відео, 9 годин офісної роботи або 7 години користування інтернетом.

Ціна Huawei MateBook 13

Новинку можна придбати у трьох варіантах: сріблястому, сірому і кольору "рожеве золото".

У Китаї новинка буде коштувати орієнтовно 720 – 870 доларів (20 100 – 24 400 гривень). Новинка з’явиться у продажі в грудні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Huawei ноутбук Ґаджети
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
6 листопада 11:06 Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
1247
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1184
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1605
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1878
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 1009
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1306
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук