Huawei представила свого конкурента MacBook Air – ноутбук MateBook 13
Китайська компанія Huawei презентувала свій новий ноутбук MateBook 13. Новинка отримала потужну систему охолодження та компактний дизайн.
Про це повідомляє gagadget.com.
Характеристики MateBook 13
Новий ноутбук отримав IPS-екран з діагоналлю 13 дюймів та роздільною здатністю 2160x1440 пікселів. Панель має співвідношення сторін 3: 2 та займає 88% поверхні. Товщина металевого корпусу – всього 14,9 мм.
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На вибір у користувача модифікація із процесором Intel Core i5-8265U або Core i7-8560U. Остання окрім інтегрованої графіки UHD Graphics 620, отримає ще й дискретну відеокарту NVIDIA MX150. Пристрій отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 256 ГБ.
Це перший ноутбук з підтримкою технології Huawei Share 3.0
Також MateBook 13 отримав нову систему охолодження з двома вентиляторами, яка збільшує повітрообмін на 25%. Клавіатура оснащена підсвічуванням. У кнопку живлення вмонтований сканер відбитків пальців.
Окрім того, MateBook 13 – це перший ноутбук з підтримкою технології Huawei Share 3.0, яка дає змогу передавати зі смартфона до 1000 фотографій за дві секунди. Щоправда, для цього у смартфон має бути оснащений модулем NFC.
MateBook 13 доступний у 3 кольорах
Розробники обіцяють до 10 годин автономної роботи при перегляді відео, 9 годин офісної роботи або 7 години користування інтернетом.
Ціна Huawei MateBook 13
Новинку можна придбати у трьох варіантах: сріблястому, сірому і кольору "рожеве золото".
У Китаї новинка буде коштувати орієнтовно 720 – 870 доларів (20 100 – 24 400 гривень). Новинка з’явиться у продажі в грудні.
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