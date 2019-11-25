Huawei презентувала планшет MatePad Pro: технічні характеристики й ціна новинки
Китайська компанія Huawei презентувала свій флагманський планшет MatePad Pro. Це перший представник перейменованої лінійки планшетів раніше відомої під назвою MediaPad.
Новинка вражає своїми можливостями (тут вам і електронне перо, і підтримка 5G, і топова платформа). Очевидно, що на ринку продукт від Huawei конкуруватиме з флагманським планшетом Apple – iPad Pro. І новому MatePad Pro є чим похизуватися.
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Дисплей
Флагманський планшет китайської компанії отримав нову IPS матрицю, яка займає понад 90 відсотків площі передньої панелі. При цьому товщина рамок з кожного боку становить 4,9 міліметра. Щодо кольору, то може обрати один з чотирьох:
- сірий;
- сріблястий;
- діамантовий;
- помаранчевий.
Дисплей охоплює 905 поверхні планшета / ithome
Чипсет
Модель звісно ж отримала флагманський чипсет Kirin 990, який також використовується в смартфоні Mate 30 Pro. Він складається з двоядерного нейропроцесорного модуля, розподіл потужностей здійснюється інтелектуальною технологією.
Новинка матиме флагманський чипсет Kirin 990 / ithome
Відтак оболонка EMUI 10 підтримує повноцінну багатозадачність з можливістю перетягування об'єктів між вікнами додатків та стрімінг зображення з дисплея під'єднаного смартфона. Є й десктопний режим з повноцінними вікнами.
А ще користувачі отримали новий режим "Multi-screen collaboration". Він дозволяє відобразити на екрані планшета дисплей смартфона, і керувати ним прямо з планшета. Так, наприклад, дуже зручно передавати файли з одного пристрою на інший.
Новий стилус
Аналогом Apple Pencil виступає стилус Huawei M-Pencil, який розпізнає 4096 ступенів натискання. Так само, як і у випадку з iPad Pro його можна підзарядити просто примагнітивши до краю планшета. Повного заряду вистачить на 10 годин роботи.
M-Pencil від Huawei / ithome
Планшет розпізнає рукописний ввід, закреслення стирає текст, також малюнки автоматично перетворюються в графіки й таблиці. Клавіатура підключається також за допомогою примагнічування, а в закритому стані власник отримує захисний чохол для планшета.
Інші особливості новинки
За аудіо відповідає система з чотирьох динаміків, налаштована відомим аудіобрендом Harman. Також присутня система затухання шуму, що реалізується за допомогою п'яти мікрофонів.
Від планшета можна зарядити інші пристрої / ithome
Новинка володіє бездротовою зарядкою потужністю до 15 Вт. Цікавою особливістю є зворотна зарядка, за допомогою якої з потужністю 7,5 Вт можна заряджати від планшета смартфони, навушники та інші гаджети.
Ціни
Що ж до цін, то все виглядає ось так:
- MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 470 доларів;
- MatePad Pro 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 570 доларів;
- MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-пам'яті, LTE – 540 доларів;
- MatePad Pro 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 640 доларів.
Серед аксесуарів доступних для придбання є:
- Сумка-чохол і чохол-обкладинка за ціною в 30 доларів;
- Стилус M-Pencil обійдеться в 70 доларів.;
- Клавіатура Bluetooth Keyboard – 100 доларів.
Звичайні версії Huawei MatePad Pro надійдуть у продаж незабаром, а ось версія Huawei MatePad Pro 5G стане доступна для придбання тільки в першому кварталі наступного року.
Коли флагманський планшет від Huawei з'явиться в Україні, наразі невідомо.
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