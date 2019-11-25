Huawei презентувала планшет MatePad Pro: технічні характеристики й ціна новинки

Китайська компанія Huawei презентувала свій флагманський планшет MatePad Pro. Це перший представник перейменованої лінійки планшетів раніше відомої під назвою MediaPad.

Новинка вражає своїми можливостями (тут вам і електронне перо, і підтримка 5G, і топова платформа). Очевидно, що на ринку продукт від Huawei конкуруватиме з флагманським планшетом Apple – iPad Pro. І новому MatePad Pro є чим похизуватися.

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Дисплей

Флагманський планшет китайської компанії отримав нову IPS матрицю, яка займає понад 90 відсотків площі передньої панелі. При цьому товщина рамок з кожного боку становить 4,9 міліметра. Щодо кольору, то може обрати один з чотирьох:

сірий;

сріблястий;

діамантовий;

помаранчевий.



Дисплей охоплює 905 поверхні планшета / ithome

Чипсет

Модель звісно ж отримала флагманський чипсет Kirin 990, який також використовується в смартфоні Mate 30 Pro. Він складається з двоядерного нейропроцесорного модуля, розподіл потужностей здійснюється інтелектуальною технологією.



Новинка матиме флагманський чипсет Kirin 990 / ithome

Відтак оболонка EMUI 10 підтримує повноцінну багатозадачність з можливістю перетягування об'єктів між вікнами додатків та стрімінг зображення з дисплея під'єднаного смартфона. Є й десктопний режим з повноцінними вікнами.

А ще користувачі отримали новий режим "Multi-screen collaboration". Він дозволяє відобразити на екрані планшета дисплей смартфона, і керувати ним прямо з планшета. Так, наприклад, дуже зручно передавати файли з одного пристрою на інший.

Новий стилус

Аналогом Apple Pencil виступає стилус Huawei M-Pencil, який розпізнає 4096 ступенів натискання. Так само, як і у випадку з iPad Pro його можна підзарядити просто примагнітивши до краю планшета. Повного заряду вистачить на 10 годин роботи.



M-Pencil від Huawei / ithome

Планшет розпізнає рукописний ввід, закреслення стирає текст, також малюнки автоматично перетворюються в графіки й таблиці. Клавіатура підключається також за допомогою примагнічування, а в закритому стані власник отримує захисний чохол для планшета.

Інші особливості новинки

За аудіо відповідає система з чотирьох динаміків, налаштована відомим аудіобрендом Harman. Також присутня система затухання шуму, що реалізується за допомогою п'яти мікрофонів.



Від планшета можна зарядити інші пристрої / ithome

Новинка володіє бездротовою зарядкою потужністю до 15 Вт. Цікавою особливістю є зворотна зарядка, за допомогою якої з потужністю 7,5 Вт можна заряджати від планшета смартфони, навушники та інші гаджети.

Ціни

Що ж до цін, то все виглядає ось так:

MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 470 доларів;

MatePad Pro 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 570 доларів;

MatePad Pro 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-пам'яті, LTE – 540 доларів;

MatePad Pro 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, Wi-Fi – 640 доларів.

Серед аксесуарів доступних для придбання є:

Сумка-чохол і чохол-обкладинка за ціною в 30 доларів;

Стилус M-Pencil обійдеться в 70 доларів.;

Клавіатура Bluetooth Keyboard – 100 доларів.

Звичайні версії Huawei MatePad Pro надійдуть у продаж незабаром, а ось версія Huawei MatePad Pro 5G стане доступна для придбання тільки в першому кварталі наступного року.

Коли флагманський планшет від Huawei з'явиться в Україні, наразі невідомо.

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