Hyundai із інженером NASA працює над власним літаючим авто

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Hyundai працює над власним літаючим авто
Hyundai працює над власним літаючим авто / Фото з вільних джерел

Компанія Hyundai створила спеціальний підрозділ Urban Air Mobility Division для розробки літаючих автомобілів. Розробку незвичайних новинок для Hyundai очолить один з колишніх інженерів аерокосмічного агентства NASA.

За оцінками галузевих експертів, завантаження доріг загального користування незабаром стане критичною, і виробники вже починають освоювати виробництво повітряного транспорту, повідомляє Gizmochina.

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Чим займатиметься новий підрозділ компанії? Новий підрозділ компанії Hyundai займеться реалізацією інноваційних проектів, пов'язаних з вирішенням проблем дорожнього трафіку в усьому світі. Літаючі автомобілі довгий час були концепцією, але з початком розробки готових рішень у водіїв з'явився шанс побачити літаючі таксі вже в найближчі десять років.

Очолить новий підрозділ доктор Джайвон Шин – досвідчений інженер, який очолював в NASA департамент з досліджень в галузі аеронавтики – Aeronautics Research Mission Directorate. Він курирував численні проєкти, включаючи розробку надзвукового літака серії X-Plane, систему управління трафіком безпілотних транспортних засобів та інші проекти.

Точна дата анонса і орієнтовна ціна літаючих автомобілів Hyundai невідомі.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект NASA Hyundai Авто
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