Hyundai розкрила подробиці про футуристичний електромобіль Prophecy

Через скасування Женевського автосалону вминулого місяця Hyundai так і не показала публіці стильний концепт-кар Prophecy, обмежившись кількома зображеннями. Тепер компанія випустила два відеоролики і додаткову інформацію з новими подробицями про електромобіль.

Попри схожість з низкою моделей Porsche, компанія переконує, що елегантні форми цього спорт-купе натхненні дизайном машин 1920-30-х років. У Hyundai називають такий стиль "чуттєвою спортивністю". За словами головного дизайнера компанії Люка Донкервольке, це нова концепція в створенні автомобілів, пише Motor1.

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Особливості дизайну

Трохи вибиваються з плавного дизайну задня і передня оптика, яка виконана у вигляді великих пікселів. Втім, як стверджує Донкервольке, це зроблено навмисно, для контрасту і щоб підкреслити значення цифрових технологій для Hyundai.

Всередині салон витриманий в стилі, характерному для майбутніх робомобілів, де управління здебільшого передано автопілоту. Втім, ручний контроль все-таки можливий – проте звичний кермо замінене на два джойстики, а 90% функцій системи Prophecy виведені на кнопки, так що водієві не доведеться відриватися від них, щоб натиснути щось на приладовій панелі.



Місце водія в електрокарі Prophecy / Hyundai

Місце, що звільнилося на приладовій дошці займає дисплей, який за відсутності керма тепер добре видно. У режимі автопілота на екран виводиться розважальний контент, а розумні сидіння в салоні допомагають розслабитися, підлаштовуючись під зріст і вагу пасажира. А ось опустити скло не можна – можна тільки включити кондиціонер і збільшити струмінь свіжого, відфільтрованого повітря.



"Живе" фото електромобіля / Hyundai

Неясно, які з цих функцій будуть втілені в реальному електромобілі, проте, за словами Донкервольке, не в звичках Hyundai створювати концепт-кари тільки для показів на виставках.

З метою розробки автономних робомобілів Hyundai почала на початку року співпрацювати з ізраїльською компанією Autotalks, яка розробляє пристрої для зв'язку автомобіля з дорожньою інфраструктурою та іншими транспортними засобами. Якщо на дорозі є інша машина, оснащена подібною системою, вона зможе зреагувати на ризик зіткнення або екстреного гальмування.

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