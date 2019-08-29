Hyundai випускатиме електросамокати у комплекті із своїми авто

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Hyundai випускатиме електросамокати у комплекті із своїми авто
Hyundai випускатиме електросамокати у комплекті із своїми авто / Hyundai

Виробник автомобілів Hyundai анонсував складний самокат, яким комплектуватимуть нові моделі Hyundai та Kia. Вага пристрою становить всього 7,7 кілограма, а його батареї вистачить на 20 кілометрів, до того ж заряджається він безпосередньо від автомобіля.

Примітною особливістю ґаджета стала складана конструкція. У такому вигляді він буде займати мінімум місця в багажнику автомобіля, йдеться на офіційному сайті Hyundai.

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Основні характеристики. У електросамоката Hyundai є передня і задня фари, а також цифрова панель з відображенням заряду і швидкості.

Самокарт від Hyundai – дивіться відео

За запевненням інженерів компанії, передня підвіска самоката здатна забезпечити плавну їзду навіть на нерівних поверхнях. Центр тяжкості перенесли на заднє колесо, за рахунок чого забезпечується висока стійкість на дорозі.

Hyundai
Електросмокат від Hyundai отримав запас ходу 20 кілометрів

Hyundai
Електросамокат Hyundai має дуже зручну конструкцію

Ємність встановленої батареї становить 10,5 ампер годин, чого достатньо для подолання 20 кілометрів на швидкості не більше 20 км / год. Якщо встановити самокат в автомобіль, він буде заряджатися автоматично, використовуючи електрику, що виробляється під час руху.

Hyundai
Дату виходу електросамокату Hyundai поки не назвали

Дата виходу. Виробник не уточнює термінів виходу новинки на ринок і модельну лінійку автомобілів, які будуть комплектуватися фірмовим електросамокатом.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Hyundai Штучний інтелект
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