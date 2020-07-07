Комфорт і затишок – це не лише те, до чого звикли сучасні люди. Здорова атмосфера, чисте та свіже повітря вдома чи на роботі – важлива для здоров'я людини умова. Адже саме від цього й залежить наша працездатність, хороший настрій та самопочуття.

Вибрати кондиціонер – завдання не важке. В інтернеті можна знайти сотні порад та інструкцій з вибору такої техніки. Однак важливо доручити створення комфортних та екологічних умов у своїй домівці чи на робочому місці професіоналам, які озброєні сучасними технологіями і, найважливіше, – досвідом.

Саме таким професіоналом, якому з легкістю можна довірити завдання комфортного облаштування домівки, є японська компанія Daikin. На ринку кліматичної техніки компанія надає послуги вже 100 років, тож досвід у неї вагомий. За цей час Daikin чудово зарекомендувала себе як одна з кращих в світі виробників кліматичної техніки, і дуже добре знає, як створити ідеальний клімат у квартирі, будинку чи офісі.

Поза тим, на європейському ринку компанія працює вже понад 45 років і за цей час вона розробила низку продуктів, орієнтованих саме на європейського споживача. Це стосується не лише зовнішніх характеристик, але й технічних особливостей систем, які розроблені з урахуванням особливостей клімату для найбільш ефективної роботи.

Компанія Daikin пропонує високоякісні, енергоефективні рішення, які здатні забезпечити вам максимальний комфорт. Крім того, техніка, яку пропонує виробник, оснащена інтелектуальними засобами керування, що дозволяє повністю покластися на високі технології у питанні автоматизації роботи.

Кондиціонери та очищувачі

Початок літа – саме той час, коли варто задуматися про вибір кондиціонера, особливо коли ще не сильно припікає. Кондиціонер – дуже популярний пристрій. Однак не всі до кінця розуміють переваги цієї техніки. У спекотну пору року в приміщенні стає душно і перебувати в ньому вкрай дискомфортно. Однак важливо вибрати якісний та ефективний пристрій.

Саме тут на допомогу приходить Daikin, яка може запропонувати різноманітні варіанти надійної техніки, що зробить ваше перебування у приміщенні комфортним.

До прикладу, компанія пропонує сучасні системи Split та Multi split, які дають змогу під’єднати до одного зовнішнього блоку – одразу до п’яти внутрішніх пристроїв будь-якого виду чи конфігурації.

Завдяки поєднанню інноваційних технологій такі системи знижують витрати на електрику та мінімізують вплив на довкілля, крім того, вони тихі та непомітні в процесі роботи. Варто також обмовитися про один важливий момент – системи Daikin не громіздкі та прості у монтажі.

Поза тим, мова йде не лише про кондиціонери. Компанія пропонує найбільший вибір рішень для охолодження, нагрівання та очищення з урахуванням всіх умов і особистих переваг.

Для повноцінного комфорту важливо, щоб у приміщенні було не лише свіже повітря, а й чисте. Це стосується не тільки великих міст, де рівень забруднення зазвичай вищий, ніж у малих містах – повітря містить пилок та різноманітні алергени, особливо у період цвітіння, тож варто особливо подбати про його чистоту.

Тут допоможуть повітроочисники Daikin, які стримують найдрібніші частинки пилу та пилку зводячи до мінімуму симптоми астми та алергії, таким чином зберігаючи ваше здоров’я.

Системи опалення

Як вже зазначалося вище, компанія Daikin пропонує не лише очищувачі повітря й кондиціонери. Виробник виготовляє сучасні енергоефективні системи опалення, охолодження та гарячого водопостачання.

Низькотемпературні, високотемпературні, геотермальні або ж гібридні теплові насоси Daikin працюють на різних джерелах енергії та гібридних сполученнях, що в чотири рази ефективніше, ніж традиційні опалювальні рішення. Крім того, обладнання компанії дозволяє використовувати відновлювані джерела енергії для опалювання приміщення, такі як: повітря, вода, земля, сонячна енергія та різноманітні гібридні установки.

Таким чином системи Daikin є ідеальним рішенням для домовласників, які збираються модернізувати старі бойлери або традиційні системи опалювання, замінивши їх на еко- й енергоощадні системи.

Варто зазначити, що усі рішення розроблені з урахуванням європейського діапазону кліматичних умов. Таким чином обладнання для нагрівання працює ефективно навіть при температурах до -25.

Серед іншого, компанія Daikin може забезпечити комфортні умови не лише в будинку, квартирі чи офісі. Виробник також пропонує широкий спектр пристроїв для магазинів, готелів та виробничих приміщень. Ефективні системи охолодження, вентиляції та опалення можна підібрати для різноманітних умов та функцій, незмінним залишиться лише одне – турбота про ваш комфорт та довкілля.

Зручне керування приладами

Ми звикли, що у 2020 році практично будь-якою технікою можна керувати зі смартфона, обираючи комфортні налаштування інтуїтивно та зрозуміло, без зайвих інструкцій. Системи та продукти Daikin високотехнологічні і користувач має можливість керувати ними зі смартфона всього у кілька кліків.

Завдяки інтуїтивним системам керування ви отримуєте повний контроль над усіма можливостями приладів: від централізованого онлайн управління мікрокліматом у своїй оселі до систем мультизонального керування в цілій будівлі.

Програмні рішення Daikin орієнтовані як на пересічних користувачів так і на професіоналів. В залежності від потреб, "софт" допоможе вам обрати потрібну техніку налаштувати її та керувати нею. Ви навіть можете обрати кондиціонер та подивитися на його роботу вдома, перш ніж купити його. Все це завдяки Daikin 3D – програмі, яка дозволяє візуалізувати бажаний продукт у 3D за допомогою спеціальних маркерів.

Так ви можете оцінити, як пристрій виглядатиме в квартирі, будинку чи офісі та вибрати найкраще місце для правильної експлуатації та обслуговування.

Крім того, японська компанія дбає не лише про ефективність та надійну роботу своїх продуктів, але й про їх зовнішній вигляд. Елегантний дизайн приладів Daikin враховує естетичні вподобання європейських споживачів.

Вибираючи рішення від Daikin можна не перейматися – техніка чудово пасуватиме до будь-якого інтер'єру, створюючи комфорт і затишок для господарів.