Запуск ракети Falcon 9: Маск відправив другу партію супутників для інтернету – відео

11 листопада о 16:56 за київським часом відбувся запуск ракети Falcon 9. На борту ракети-носія була друга партія міні-супутників для проєкту SpaceX Ілона Маска – Starlink.

Деталі. Запуск відбувався із стартового майданчика SLC-40 на мисі Канаверал (США). Після старту SpaceX м'яко посадила прискорювач на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Далі кораблі Ms. Tree і М s. Chief схопили обидві стулки обтічника. Нову групу супутників розгорнули на висоті 280 кілометрів.

Запуск ракети Falcon 9: відео

Що відомо про проект Starlink? Це ідея Ілона Маска щодо створення системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Наразі заплановано провести 6 запусків та покрити інтернетом частину США та Канади. Загалом мають відбутись 24 запуски, щоб покрити інтернетом усю планету.

Цікаво, що науковці не в захваті від цієї ідеї Маска. Вони кажуть, що супутники, що зараз є на орбіті, вже заважають вченим вести спостереження. Після виведення на орбіту системи Starlink, яка складається з 12 тисяч супутників, це значно зашкодить спостереженню. Ще однією проблемою є космічне сміття. Супутники SpaceX – це на 40% більше об'єктів, ніж запустили за останні 60 років.

