Інженери Tesla показали прототип власного апарату для штучної вентиляції легень: відео
Співробітники компанії Tesla показали прототип апарату для штучної вентиляції легень. Відповідне відео опублікували на офіційному YouTube-каналі компанії.
Даталі про ШВЛ Tesla
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За словами одного із інженерів компанії, майбутні вентилятори в значній мірі будуть складатися з автомобільних деталей електрокарів Tesla.
Це дасть можливість перерозподілити техніку, яка вже є в наявності, і почати виробництво апаратів в короткі терміни. Однак, коли саме це станеться, невідомо.
Прототип апарату ШВЛ Tesla – дивіться відео
Зауважимо, самі представники компанії визнають: попереду ще багато роботи.
Що не так з апаратами ШВЛ від Ілона Маска
Раніше видання Financial Times повідомило, що ШВЛ, які засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск пропонував безкоштовно доставляти в медустанови світу, виявилися непридатними для лікування пацієнтів, які перебувають у важкій формі захворювання COVID-19. Його BPAP-машини можуть стати в нагоді тільки для легких форм захворювання, які потребують інтенсивної терапії.
Що важливо знати про коронавірус в Україні та світі
Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Іспанія. Там хворобу виявили в 135 032 людей, а померло від неї 13 055 хворих. На території Україні уже зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 38 із них виявилися летальними, ще 28 людям вдалося вилікуватися від хвороби.
Як не підхопити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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