Apple офіційно представила "бюджетний" iPhone 11: характеристики та ціна новинки

У вівторок, 10 вересня, компанія Apple провела свою традиційну осінню презентацію. На заході купертінівці анонсували вихід нових смартфонів iPhone 11. Найдоступнішою версією виявився пристрій без будь-яких приставок в назві – iPhone 11.

Дизайн

Компанія Apple вже давно змінила підхід до кардинального оновлення дизайну своїх смартфонів: тепер "яблучна" корпорація докорінно змінює дизайн своїх пристроїв раз на три роки. Відповідно до цієї схеми, нові iPhone 11 не отримали суттєвих змін в дизайні.

Всё утечки подтвердились. Новый iPhone 11 вместо XR. pic.twitter.com/iY1w7FyrHo — Wylsacom на iOS (@wylsacom) 10 вересня 2019 р.

У верхній частині дисплею як і раніше видніється "чубчик", однак він став дещо компактнішим за рахунок зменшення розмірів датчика розпізнавання обличчя TrueDepth, фронтальних модулів динаміка, камери та датчиків світла.

Найбільше змін отримала задня панель iPhone 11, однак і тут вони торкаються лише розміщення та кількості камер. Як і в старших версіях, "бюджетник" отримав виступаючу квадратну область, в якій розмістився подвійний модуль основної камери.

iPhone 11 отримав "найменший" екран з усіх смартфонів лінійки – 6,1 дюйма. IPS-матриця із роздільною здатністю 1792х828 відноситься до нового покоління панелей Liquid Crystal. Таке рішення суттєво вплинуло на якість передачі кольору та енергоефективності дисплея.

Також, як і було анонсовано інсайдерами, новинка отримала нові кольори – м'ятний та бірюзовий.

The iPhone 11 will come in new colors: green and purple https://t.co/6oTvWwDyIh pic.twitter.com/Nde0Iuas0T — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Камери

Основна камера отримала 2 модулі по 12 Мп – ширококутний і ультраширококутний (120 градусів) з діафрагмою f/1,8 і f/2,4 відповідно. Камера підтримує розширений динамічний діапазон при зйомці фото і відео, має портретний режим, який працює навіть при зйомці тварин. Також передбачено режим для розмиття заднього фону. Ще одна новинка – нічний режим Night Mode. Зйомка відео в режимі 4К при 60 к/с.

Роздільна здатність фронтальної камери – 12 Мп. Вона підтримує відео 4K при 30 к/с.

iPhone 11 з двома камерами

Автономність

Виробник запевнив, що новинка буде працювати на годину довше, ніж попередник. Ємність батареї в компанії, традиційно, не назвали. Тільки наголосили, що A 13 – найбільш енергоефективний процесор.

Продуктивність

Всі три нові смартфона Apple без винятку отримали новітній чіп A13: 6-ядерний процесор з тактовою частотою 2,66 ГГц виявився значно швидше попередника. Окрім того, купертінівці додали до основного чіпа співпроцесор R1. Перша ітерація співпроцесора Rose, R1 (t2006) схожа на співпроцесор руху Apple серії M тим, що вона допомагає інформувати iOS про те, де знаходиться iPhone в просторі.

Apple says its new A13 Bionic chip has the fastest smartphone CPU and GPU ever https://t.co/7ewVlwDLBV pic.twitter.com/d2oQaGMw6l — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Відмінною особливістю R1 є те, що він об'єднує набагато більше датчиків, ніж співпроцесор руху. Це дозволить точніше зрозуміти, де саме перебуває пристрій. Раніше співпроцесор руху об'єднував дані з компаса, гіроскопа, акселерометра, барометра і мікрофонів.

Ціна

Ціна iPhone 11 становить 699 доларів (17 400 гривень). Це вартість на американському ринку. Звичайно, в Україні він буде коштувати значно дорожче.

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