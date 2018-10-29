2 листопада в Україні офіційно надійде у продаж ще один новий смартфон від Apple – iPhone Xr. Офіційний представник Apple – АСБИС-Україна – назвав ціни на новинку.

Як сказано на сайті АСБИС-Україна, модель iPhone Xr буде доступна в Україні в трьох варіантах в вбудованої пам'яті – 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ. Також в нашій країні можна буде обрати смартфон у всіх 6 кольорах: чорному, білому, блакитному, жовтому, кораловому та червоному.

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Отож, iPhone Xr в Україні коштує:

iPhone Xr 64 ГБ – 30 999 гривень; iPhone Xr 128 ГБ – 33 999 гривень; iPhone Xr 256 ГБ - 36 999 гривень.

Як відомо, у США iPhone Xr можна придбати за 749 доларів (майже 21 тисяча) за 64 ГБ пам’яті, 799 доларів (22 400 гривень) за 128 ГБ та 899 доларів (25 200 гривень) за 256 ГБ.

Купити смартфон в США та інших країнах першої хвилі можна вже сьогодні, 26 жовтня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Тип: Liquid Retina

Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 1792х828 пікселів

Тип: Liquid Retina Діагональ: 6,1 дюйма Роздільна здатність: 1792х828 пікселів Процесор A12 Bionic

A12 Bionic Графічний процесор M12

M12 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основна: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)

Основна: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2) Акумулятор 2942 мАг

2942 мАг Операційна системаiOS 12

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