Скільки в Україні буде коштувати iPhone Xr

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Скільки в Україні буде коштувати iPhone Xr
Скільки в Україні буде коштувати iPhone Xr / Фото з відкритих джерел

2 листопада в Україні офіційно надійде у продаж ще один новий смартфон від Apple – iPhone Xr. Офіційний представник Apple – АСБИС-Україна – назвав ціни на новинку.

Як сказано на сайті АСБИС-Україна, модель iPhone Xr буде доступна в Україні в трьох варіантах в вбудованої пам'яті – 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ. Також в нашій країні можна буде обрати смартфон у всіх 6 кольорах: чорному, білому, блакитному, жовтому, кораловому та червоному.

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Отож, iPhone Xr в Україні коштує:

  1. iPhone Xr 64 ГБ – 30 999 гривень;
  2. iPhone Xr 128 ГБ – 33 999 гривень;
  3. iPhone Xr 256 ГБ - 36 999 гривень.

Як відомо, у США iPhone Xr можна придбати за 749 доларів (майже 21 тисяча) за 64 ГБ пам’яті, 799 доларів (22 400 гривень) за 128 ГБ та 899 доларів (25 200 гривень) за 256 ГБ.

Купити смартфон в США та інших країнах першої хвилі можна вже сьогодні, 26 жовтня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ДисплейТип:  Liquid Retina
    Діагональ: 6,1 дюйма
    Роздільна здатність: 1792х828 пікселів
  • Процесор A12 Bionic
  • Графічний процесорM12
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 64ГБ/128ГБ/256 
  • КамераОсновна: 12 Мп (f/1.8)
    ​Фронтальна: 7 Мп (f/2.2)
  • Акумулятор2942 мАг
  • Операційна системаiOS 12
 

 

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone Xr
Джерело: Техно
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