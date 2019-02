Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають

Коли говорять про новаторів у світі технологій, в першу чергу згадують видатних чоловіків. Проте не можна забувати про те, що внесок жінок не менш значний і що без них сучасний технологічний світ був би зовсім іншим.

У матеріалі Техно 24 зібрав надихаючі приклади жінок, які змінили технологічну сферу.

Шеріл Сендберг – виконавчий директор Facebook з 2008 року

Сендберг стала першою жінкою-членом ради директорів Facebook. Вона, безперечно, чемпіонка серед працюючих жінок. Проте, коли вона приїхала до Каліфорнії в 2001-му після 5-літнього стажування в Казначействі США, її не зустріли з відкритими обіймами.

Усі найцікавіші речі відбувалися в Кремнієвій долині, тому я і хотіла там працювати. Але тоді тільки-но луснула перша технологічна бульбашка і знайти хорошу вакансію було дуже складно,

– згадує Сендберг.

Але жінка все ж знайшла роботу і не будь-де, а в Google. До 2008 вона вже стала віце-президентом з міжнародних онлайн продажів і оперативної діяльності корпорації. Втім Марк Цукерберг зумів її переманити у Facebook на посаду виконавчого директора.

Шеріл Сендберг написала кілька книг

У 2013 році Сендберг стала популярною авторкою книги "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead". До травня 2015 року життя Сендберг було казковим, але смерть чоловіка перевернула його з ніг на голову.

Друга книга Сендберг – "Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy". Її було написано в співавторстві з професором Вортонської школи бізнесу Адамом Грантом.

"Коли Дейв помер, я не думала, що взагалі буду на щось здатна. Я ледь могла приходити на роботу і не плакати. Я була матір’ю двох сумуючих дітей", – розповідає вона.

Діпіка Панді – віце-президент по роботі з клієнтами, direct та digital маркетингу в Walgreens

Діпіка Панді завжди прагнула "бути пов’язаною з чимось, що дійсно змінює світ". Такі можливості відкрились для неї з розвитком електронної комерції.

Діпіка Панді приєдналась до McKinsey & Co., де вона розробляла цифрові експертизи та засвоїла основні бізнес-навички, що врешті-решт дозволили їх обійняти посаду директора онлайн-стратегії в Walgreens у 2008 році. Там вона займалась реорганізацією сайту аптечної мережі та керувала колективом у 150 осіб. Окрім іншого, Панді розробляла мобільні додатки для iPhone, iPad і Android.

Такі її зусилля були оцінені у 4,5 зірки з 5 можливих у рейтингу споживачів.

"Технології – це не просто створення функціональності. Вони також можуть змінити думку споживачів про ваш бренд", – вважає Панді.

Діана Стіл – віце-президент з ІТ-брендів в Ascena Retail Group

Рітейл найчастіше описують як динамічну, постійно мінливу галузь, але саме це і приваблює Діану Стіл. Вперше жінка познайомилась зі сферою рітейлу в 1993 році і на власні очі побачила, як технології перетворюються в рушійну силу бізнесу. Коли вона перейшла до роздрібної практики Deloitte в якості старшого менеджера, вона отримала змогу познайомитися з еволюцією технологій у рітейлі з перших рук.

Це розуміння дало змогу їй перейди до Hot Topic і стати директором з управління проектами у 2004 році. Її перше завдання: відкриття розподільчого центру на східному узбережжі, який був повністю інтегрований в планування мережі та системи розподілу, управління замовленнями і процесів поповнення складів.

Упродовж семи років свого перебування в мережі Hot Topic, Стіл займала різні посади, в тому числі віце-президента з IT, що і підготувало її для наступної позиції: віце-президент компанії Express. У листопаді 2013 року вона вступила в Ascena Retail Group як віце-президент компанії з IT.

"Ці проекти є частиною чогось більшого — це важливо розуміти, що я була частиною команди, яка досягла значущого впливу на бізнес, а також на життя наших покупців", – каже Стіл.

Сьюзен Войжицьки – головний виконавчий директор YouTube

Історія корпорації Google, як це дивно б не звучало, розпочалася зі звичайного холодильника Сьюзен. В один чудовий осінній день не найвідоміша співробітниця відомої корпорації Intel Сьюзен Войжицьки вирішила залишитися вдома і нікуди не виходити, щоб дочекатися доставку холодильника. Почувши, що вантажівка з її покупкою під'їхала, спустившись вниз, вона не побачила, ані працівника доставки, ні обіцяного холодильника. Але довго холодильник шукати не довелося. Саме в той момент в її ж гаражі, покупку Сьюзен вже оцінювали її орендарі: Сергій Брін і Ларрі Пейдж.

Сьюзен Войжицьки – "королева Кремнієвої долини"

Сама Войжицьки, до речі, анітрохи не образилася на нахабний захоплення свого холодильника. І правильно, бо в майбутньому ця її щедрість окупиться сповна: за подарований колись холодильник вона, врешті-решт, отримає шефство над найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів в світі.

Сьюзен Войжицьки займає пост CEO YouTube з 2014 року, і саме в її голові зародилося більшість ідей того, як відеохостинг повинен функціонувати, щоб залучати рекламодавців, захищати чужі авторські права і не дратувати користувачів. Її історія успіху – це цілий кейс, найцікавіше в якому те, що спочатку Сьюзен, яка виросла в Кремнієвій долині, навіть не планувала пов'язувати з нею своє життя.

Жінка, яку згодом будуть називати "королевою Кремнієвої долини", ніколи навіть не задумувалась щодо кар'єри в інформаційних технологіях. Підлітком вона мріяла зовсім про інше.

"Думаю, я завжди вміла бачити речі наперед. Коли я прийшла в Google, люди питали мене: «Навіщо ти влаштовуєшся туди?». У той час компанія була дуже маленькою. Але я бачила потенціал Google, бачила, як вона виросте в майбутньому. Я бачила в цьому сенс, незважаючи на те, що таких, як я, було мало", – каже Войжицьки.

Урсула Бернс – очолює раду директорів телекомунікаційної групи VEON, член ради директорів Uber

Перша темношкіра жінка-директор компанії “Xerox”, яка змогла зайняти таку високу посаду в одній з 500 найбільших компаній Америки. Більш того, саме по собі призначення Урсули генеральним директором вже стало сенсацією для світових корпорацій, оскільки на цій посаді вона змінила теж жінку – Енн Малкехі.

Урсула Бернс активно бореться за права жінок

Урсула завжди активно виступає за права жінок і підтримує представниць прекрасної статі в їх прагненні до кар'єрних висот. Якщо вдуматися, своє підвищення Урсула отримала завдяки тому, що не побоялася заперечити словам колеги про неспроможність жінок в питаннях управління.

Одного разу вона відкрито висловилася проти того, що членами одного з Національних гольф-клубів Америки можуть бути лише чоловіки, і пригрозила припинити спонсорство проведеного турніру. Хто знає, можливо, саме через це гольф-клуб вперше за всю свою 80-річну історію дозволив членство для жінок.

