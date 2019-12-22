IT для початківців: де в Україні можна безкоштовно опанувати програмування

З кожним роком в Україні зростає кількість охочих вивчити програмування. В IT-cферу переходять люди із зовсім різних професій. Навчитися програмувати може кожен, навіть якщо немає відповідної освіти.

Українці створили унікальний освітній заклад, в якому всі охочі мають змогу з нуля вивчити програмування.

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Особливість системи Mate Academy полягає в тому, що кожен може безкоштовно навчитися програмувати. Натомість плату за навчання у студентів беруть лише після їхнього працевлаштування.

Хто заснував Mate Academy

Академію програмування заснував український програміст Роман Апостол разом зі своєю дружиною. До цього хлопець прожив кілька років у Штатах, працював у нью-йоркському офісі Google.



Роман Апостол із дружиною Анною

За словами засновника академії, програмістами не народжуються, ними стають, питання в тому, скільки свого часу люди готові в це інвестувати. Він відзначив, що лише невелика частина студентів має технічний бекграунд, всі інші – представники різних спеціальностей.

Нові вакансії на ринку праці

У зв'язку зі стрімким розвитком IT-сфери, з'являється все більше нових професій, які набувають популярності:

• криптовалютний консультант

• оператор дронів

• архітектор даних

Саме такі оголошення зараз можна побачити на українському ринку праці.

Попит на українських спеціалістів

Експерти відзначають, що іноземні компанії дуже зацікавлені в українських працівниках. За рейтингом Global Innovation Index Україна увійшла в 50 країн із найвищими успіхами в інноваційній сфері.

За кількістю спеціалістів, ми вже на четвертому місці,

– прокоментувала голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

На сьогодні в Україні є понад 100 тисяч спеціалістів. За прогнозами, за три роки в IT-сфері будуть відкритими мільйони вакансій. Важливою перевагою є те, що працювати програмістом можна в будь-якій частині світу. Потрібно лише мати комп'ютер та доступ до інтернету.

Приклади

Єгор Соболєв

Депутат восьмого скликання, журналіст Єгор Соболєв почав з нуля вивчати програмування. Розпочати навчання він вирішив після завершення роботи в парламенті.

За словами колишнього нардепа, цей напрям цілком відрізняється від політики чи журналістики саме тим, що програмісти – це відкриті люди, які завжди діляться результатами своєї роботи.



Єгор Соболєв

Ксенія Мазан

Одна зі студенток за освітою – генетик, до цього працювала протягом деякого часу моделлю в Китаї. Натомість зараз Ксенію Мазан вже запросила компанія, яка є лідером зі створення сайтів.

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Програмістка відзначила, що програмуванням почала займатися несподівано для себе. Натомість як тільки вона почала заглиблюватися в цю сферу, їй стало подобатися все більше й більше.