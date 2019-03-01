Канада офіційно приєдналася до проекту місячної орбітальної станції

Канадське космічне агентство офіційно заявило про приєднання до проекту LOP-G, місячної орбітальної станції. В її будівництво Канада вкладе понад два мільярди доларів протягом наступних 24 років.

Під час відвідування штаб-квартири Канадського космічного агентства у місті Сен-Убер прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що агентство отримає близько двох мільярдів доларів на розробку, створення і роботу всіх канадських компонентів LOP-G. У їх число увійдуть, крім нової версії CanadARM2, системи зв'язку і різні комп'ютерні алгоритми, в тому числі штучний інтелект.

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Виступ Трюдо транслював національний телеканал CTV.

Наші союзники попросили нас приєднатися до них та допомогти у вивченні відкритого космосу. Вони хочуть, щоб ми були партнерами в цій місячної місії. Сьогодні ми робимо крок вперед, Канада йде на Місяць,

– заявив прем'єр-міністр країни.

Минулого тижня директор NASA Джим Брайденстайн заявив, що Вашингтон має намір сформувати об'єднання держав для спільної реалізації планів з освоєння Місяця і встановлення на ній постійної людської присутності.

Варто додати, що NASA визначило грудень 2021 року крайнім терміном завершення підготовки вантажів наукового і технологічного обладнання для дослідження Місяця, включаючи плановану місячну орбітальну станцію. До цього місія з конструкції місячної станції мала розпочатися 19 листопада 2018 року.

Про що мова? Йдеться про багатоетапну підготовку до реалізації місії на Марс та вивчення Місяця. Спершу планується побудувати орбітальну місячну станцію, потім колонізувати природний супутник Землі. Місячну базу використовуватимуть, як станцію дозаправки та комплектації місії на Марс та інших місії NASA і не тільки.

Перші чутки про можливість побудови станції на орбіті Місяця з'явилися восени 2016 року, коли відбулася закрита зустріч Міжнародної групи з розробки космічних кораблів ISCWG. В її рамках представники п'яти космічних держав обговорили міжнародні плани з освоєння космосу і те, куди буде рухатися людство після виведення МКС з експлуатації в середині 2020 років.

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